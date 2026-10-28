De la Espriella sobre operativo con 172 capturas en Bogotá: "Ni siquiera tiene valor de dar la cara"

Durante la madrugada de este 28 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella acompañó personalmente en terreno a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y al CTI de la Fiscalía General de la Nación durante la Operación Kratos, una ofensiva contra las estructuras criminales en Bogotá.

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El mandatario, en una grabación que publicó en sus redes sociales, dijo que Bogotá necesita volver a ser lo que un día fue. “Vamos a liberar a Bogotá de la criminalidad con el apoyo de nuestra fantástica fuerza pública”, dijo.



Esta intervención en la capital dejó un balance oficial de 172 personas capturadas y 114 allanamientos. En los registros llevados a cabo en Bogotá, las autoridades incautaron 11 armas de fuego, 3 granadas, 72 cartuchos, 3 proveedores y 34 celulares. Asimismo, se decomisaron 10,1 millones de pesos en efectivo, se incautó una motocicleta y se logró recuperar otra.



En cuanto al tráfico de estupefacientes en la ciudad, las fuerzas de seguridad hallaron un cargamento compuesto por 2.270 gramos de marihuana, 2.250 gramos de bazuco, 130 gramos de cocaína y 250 papeletas de tusi.

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Alias Picolino y ‘Mailo’, dos de los capturado

En el operativo también estuvo presente el alcalde Carlos Fernando Galán. En las imágenes se muestra cómo los uniformados llegan a varias viviendas de la capital para realizar los allanamientos y proceder a las capturas. “Vamos a llevarles tranquilidad y paz a los habitantes de esta bella ciudad”, apuntó el presidente De la Espriella.

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En uno de los momentos del video, el mandatario encara a alias Picolino, sobre quien dice que lleva más de 15 años delinquiendo con la banda Los Ingenieros, grupo al cual señaló de cortarle la mano a una señora y secuestrar a una persona proveniente de San Andrés, para luego sumergirla en ácido.

El Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, manifestó que esta banda delinquía en la localidad de Usme, donde generaba multicrimen: extorsión, secuestro y desplazamiento forzado, generando temor en la comunidad.

¡172 CAPTURADOS EN BOGOTÁ! ¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA LA CRIMINALIDAD! 🇨🇴



¡A LOS CRIMINALES NO LOS VAMOS A DEJAR DORMIR TRANQUILOS!



Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras… pic.twitter.com/ur2UB16caH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

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“Machito para cortarle la mano a una mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa y ni siquiera tiene el valor de dar la cara y levantar la cara. Cobarde, te va a caer todo el peso de la ley”, añadió De la Espriella.

Otro de los capturados es alias Mailo, quien es señalado de lanzar una granada en enero de este año, matando a un señor humilde en el barrio Santa Fe. “Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia”, aseguró el mandatario, quien agregó que “es un asesino miserable”.

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El alcalde Galán manifestó que no hay registro de una operación donde se impacten ocho localidades contra las bandas criminales que tienen más de 350 homicidios.

Así fue el operativo en Medellín

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Un día antes de las acciones en la capital, se ejecutó otro megaoperativo en Medellín y el departamento de Antioquia, el cual inició a las 3:30 a. m. también bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella. Esta incursión previa dejó un saldo de 149 capturas en la región, de las cuales 97 se realizaron en Medellín por delitos vinculados a extorsiones, sicariato y hurtos.

Durante los procedimientos en suelo antioqueño fue dado de baja alias Primo Sangre, señalado como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc. Además, entre los detenidos se encuentran un hijo y un hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, a quienes se les vincula con la banda criminal 'La Roja', dedicada al robo de pertenencias de valor. Finalmente, las autoridades incautaron en Antioquia 12 armas de fuego, más de 72 kilos de estupefacientes, 717 millones de pesos en efectivo, 25.000 euros y 695 gramos de oro.

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