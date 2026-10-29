Precio del dólar hoy, 29 de octubre de 2026, en Colombia: así está la TRM este jueves

El precio del dólar en Colombia para este jueves 29 de octubre de 2026 arrancó la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.162,35, según los datos publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra muestra un incremento frente al valor vigente el día anterior, cuando la tasa se ubicó en $3.148,02. La variación entre ambas jornadas fue de $14,33, equivalente a un avance diario de 0,46 %, lo que representa una recuperación después de que el dólar alcanzara el miércoles uno de los niveles más bajos observados durante octubre.



¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en octubre de 2026?

Al revisar el comportamiento del dólar durante octubre se observa una tendencia descendente. El mes comenzó con una TRM de $3.312,84 el 1 de octubre y para este 29 de octubre la tasa se ubica en $3.162,35. La diferencia acumulada es de $150,49 menos por dólar, equivalente a una caída de 4,54 % en lo corrido del mes. Los registros del mes muestran que el valor más alto de la TRM fue precisamente el del primer día de octubre, mientras que el valor más bajo se presentó el 28 de octubre, cuando la tasa descendió hasta $3.148,02. En otras palabras, aunque el dólar registra un avance durante la jornada de este jueves, el balance mensual continúa reflejando un retroceso frente a los niveles observados a comienzos de octubre.

Las cifras históricas publicadas con base en los datos oficiales de la Superintendencia Financiera de Colombia indican que la TRM ha promediado alrededor de $3.200,99 durante octubre de 2026. Además, la diferencia entre el máximo y el mínimo registrados durante el mes alcanza cerca de $164,82, lo que evidencia movimientos moderados dentro del mercado cambiario colombiano. Los datos también muestran que la mayoría de jornadas de octubre se han ubicado por debajo de los $3.250, un comportamiento que contrasta con los valores observados en meses anteriores.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia

Bogotá $3.113 $3.212 $99 Cali $3.100 $3.265 $165 Cúcuta $3.170 $3.210 $40 Medellín $3.053 $3.170 $117 Pereira $3.120 $3.190 $70

En las principales ciudades del país, las casas de cambio manejan valores distintos para la compra y venta de dólares. Para este 29 de octubre, Cúcuta registra el precio de compra más alto, con $3.170 por dólar, mientras que Cali presenta el valor de venta más elevado, al ubicarse en $3.265. Por su parte, Bogotá reporta una tasa de compra de $3.113 y una de venta de $3.212. La diferencia entre ambos precios, conocida como margen o spread, varía según la ciudad y las condiciones del mercado cambiario local. En esta jornada, el spread más amplio se observa en Cali ($165), mientras que el menor corresponde a Cúcuta ($40). Esto significa que quienes compran o venden divisas pueden encontrar diferencias importantes dependiendo de la ciudad donde realicen la operación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL