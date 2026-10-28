Accidente de trenes en España: así habitantes de Urda auxiliaron a los sobrevivientes

La pequeña localidad de Urda, en la provincia de Toledo, se ha convertido en el escenario de una severa emergencia tras el trágico accidente de trenes de alta velocidad ocurrido en la línea que conecta Madrid con Sevilla. El siniestro se produjo cerca de la estación municipal cuando un tren AVE del operador público Renfe, con 378 pasajeros a bordo, embistió por la parte trasera a una formación de la compañía Iryo que llevaba 174 viajeros y permanecía detenida sobre la misma vía. El violento impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y su caída por un terraplén, dejando un balance de al menos 68 personas fallecidas y más de sesenta heridos.

El alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno, habló con Noticias Caracol e informó sobre las labores de socorro y la atención brindada en la zona. El mandatario municipal relató que fue notificado por el centro coordinador de emergencias 112 sobre las 9:10 de la mañana, momento en el que se le solicitó poner a disposición del operativo todos los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento.

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El funcionario explicó la dinámica del suceso según los primeros reportes oficiales: "Nos comunican que un tren estaba parado en la misma vía y otro tren en funcionamiento chocó contra el tren parado, por lo cual se han desplazado varios vagones que han caído por un talud cercano". Galán Moreno advirtió, además, sobre la severidad de los daños al precisar que "uno de los vagones posiblemente se haya incendiado y otro de ellos se ha partido por la mitad". Asimismo, aclaró que la colisión no fue frontal, sino un alcance por la parte posterior del tren detenido.



Urda, donde ocurrió el accidente: una localidad de 1.500 habitantes

Para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la tragedia, el municipio reaccionó habilitando dos pabellones municipales como puntos de recepción y acogida. Galán Moreno indicó que estas dependencias se dispusieron "para atender tanto a heridos como a familiares con la ayuda psicológica", la cual es requerida ante un evento de tal impacto. El regidor destacó especialmente la solidaridad demostrada por los habitantes de la localidad, un pueblo de aproximadamente 1.500 residentes. "Sé que hay muchísimas personas de Urda ayudando y colaborando. Sé que están muy afectados y tengo que agradecer que, a pesar de ser un pueblo pequeño, la gente de Urda está cumpliendo y haciendo lo que debe en este momento", afirmó el alcalde.



El despliegue de los servicios de emergencia en el lugar ha sido masivo, coordinando esfuerzos entre instituciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales. Se calcula que más de 500 efectivos de distintos cuerpos de salvamento acudieron a la zona. Entre los medios movilizados figuran patrullas de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos, unidades de Protección Civil, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), equipos sanitarios terrestres y varios helicópteros habilitados para la evacuación aérea de los Heridos en estado más crítico.



El alcalde, ubicado en el puesto de mando a unos 200 metros del punto del impacto, describió la intensa actividad observando el paso continuo de ambulancias, helicópteros y camiones de bomberos equipados para remover los restos metálicos y rescatar a las personas atrapadas. Los heridos de mayor consideración fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, incluyendo el Hospital de Toledo, el Hospital de Alcázar de San Juan y complejos sanitarios de Ciudad Real, situados a entre 50 y 60 kilómetros del lugar del accidente.

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A la movilización de las autoridades se sumó la ayuda espontánea de los vecinos de Urda, quienes se desplazaron en sus vehículos privados hasta el terreno junto a las vías por donde lograban salir los pasajeros sobrevivientes. Los pobladores auxiliaron a decenas de afectados y los trasladaron al pabellón municipal, donde recibieron mantas y primeros auxilios a cargo de Cruz Roja y los servicios sanitarios autonómicos.



Hipótesis del accidente de trenes en España

Respecto a las causas del siniestro, las indagaciones oficiales se centran en un fallo del sistema de seguridad de la vía combinado con decisiones del centro de control. A las 08:30 de la mañana se produjo la caída del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla. Pese a que el tren Iryo permanecía detenido con señal roja, el centro de regulación de Adif autorizó la marcha del AVE a las 08:36 horas sin limitación de velocidad, lo que derivó en la embestida a las 08:53 de la mañana cuando el tren circulaba a cerca de 200 kilómetros por hora. El ministro de Transportes calificó de "inexplicable" la orden dada, mientras la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) toman declaración a los operadores a cargo del tráfico.

El Gobierno de España decretó tres días de luto oficial en todo el país. En Urda, la prioridad se mantiene enfocada en la asistencia humana, síntesis reafirmada por su alcalde en Noticias Caracol: "Ahora lo que toca es ayudar a todos los afectados, cuidar a los damnificados, atender a los que han resultado dañados y atender también a los familiares de los fallecidos".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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