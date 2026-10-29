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Resultados Caribeña Día: conozca el número ganador de hoy, 29 de octubre, y detalles del sorteo

Los recursos recaudados a través de cada tiquete vendido se transfieren de manera directa a la financiación del sistema de salud pública regional.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Caribeña Día

El penúltimo jueves del mes de octubre moviliza a miles de apostadores en todo el territorio colombiano. Este jueves 29 de octubre de 2026, los puntos de atención presencial y las plataformas de apuestas permanentes registran una intensa actividad de usuarios que buscan tentar a la suerte en La Caribeña Día, una de las opciones diurnas con mayor trayectoria, preferencia y confiabilidad dentro del sistema de juegos de azar en el país.

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Más allá del entusiasmo por los posibles premios, la comercialización legal del chance genera un aporte fundamental a las arcas públicas. Bajo la regulación de Coljuegos, los recursos recaudados a través de cada tiquete vendido se transfieren de manera directa a la financiación del sistema de salud pública regional, garantizando que el entretenimiento de los ciudadanos se traduzca en insumos e infraestructura para los hospitales estatales.

Tablero oficial de ganadores

A continuación, la casilla correspondiente para registrar la combinación ganadora de este jueves 29 de octubre:

Cuatro Cifras (Premio Mayor)[ _ _ _ _ ]
Quinta Balota (Promocional)[ _ ]

(Boletín en vivo: Este espacio se completará con los números oficiales tan pronto como concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y la entidad operadora emita la validación correspondiente).

Operación técnica, horarios y dónde ver los resultados

El sorteo utiliza un sistema de cuatro urnas automáticas con balotas numeradas del 0 al 9 para extraer la secuencia principal. De forma complementaria, se selecciona una "quinta balota", número utilizado por los distribuidores para habilitar planes de doble chance, promociones de temporada o incentivos acumulados.

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  1. Horarios de Emisión: Sorteo habitual de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados de la red quedan plenamente validados en sistema cerca de las 4:00 p. m.). Los domingos y días festivos mantiene su emisión vespertina habitual.
  2. Canal de Transmisión: Se emite en directo por la señal abierta del canal regional Telecaribe.
  3. Puntos de Venta: Disponible a nivel nacional en las redes multiservicio de SuperGiros y Sured.

Pasos legales para el cobro y reglas de caducidad

En caso de resultar favorecido en la jornada de hoy, la Ley 643 de 2001 establece los procedimientos necesarios para hacer efectivo su premio de manera segura:

  • Soporte Físico Original: El formulario impreso es el único documento válido ante la ley. Debe entregarse en perfecto estado, libre de tachaduras, enmiendas, encolados o roturas.
  • Premios Menores (< 48 UVT / aprox. $2.513.000 COP): Se pagan en efectivo e inmediatamente en cualquier agencia o punto físico de la red autorizada con la sola presentación de la cédula de ciudadanía original.
  • Premios Mayores (≥ 48 UVT): Deben tramitarse en la sede central del distribuidor autorizando el diligenciamiento del formulario de prevención de lavado de activos (SIPLAFT). A estos montos se les descuenta un 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales.
  • Término de Prescripción: El derecho a reclamar el premio caduca al cumplir un (1) año calendario contado a partir de la fecha del sorteo. Transcurrido ese plazo, los montos no reclamados se transfieren definitivamente a los fondos de la salud.

Modalidades de juego y escala de rendimiento

El chance ofrece total flexibilidad al permitir al apostador elegir la combinación y el presupuesto de su preferencia:

  • Valor de Entrada: Permite apostar desde un costo mínimo de $500 pesos colombianos (más el cobro del IVA reglamentario).
  • Directo (4 cifras): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Directo (3 cifras): Entrega $400 pesos por peso apostado al acertar las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Modalidad Combinado: Otorga premio al acertar las cuatro cifras elegidas, sin importar el orden en que hayan salido de las urnas.
  • Aciertos de 2 y 1 Cifra ("Pata" y "Uña"): Pagan $50 pesos y $5 pesos por cada peso invertido, respectivamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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