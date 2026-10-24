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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué cayó en el Sinuano Día hoy? Resultado del 24 de octubre de 2026

¿Qué cayó en el Sinuano Día hoy? Resultado del 24 de octubre de 2026

Revise el resultado del sorteo del 24 de octubre de 2026 y compare las cifras con su apuesta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Sinuano Día
Sinuano Día -
El Sinuano - Getty Images

Los jugadores del Sinuano Día están atentos al resultado del sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026. La jornada está programada para las 2:30 p. m., hora colombiana, y una vez se conozcan las cifras ganadoras será posible revisar las apuestas y comprobar si hubo aciertos.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y cuenta con una edición adicional conocida como Sinuano Noche, cuyo sorteo está programado para las 8:30 p.m.

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Los resultados permiten a los participantes comparar las cifras de sus apuestas con el número ganador de cada jornada. Es importante consultar la información correspondiente a la fecha correcta y verificar las condiciones de la modalidad elegida.

¿Qué número cayó en el Sinuano Día hoy, 24 de octubre?

  • Número ganador: 2735
  • Quinta: 1

Mientras se publica el resultado, el último registro disponible corresponde al viernes 23 de octubre de 2026, cuando salió el número 1573, acompañado de la Quinta 8. Esta combinación pertenece al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este sábado.

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¿Cómo revisar los resultados del Sinuano Día?

Para comprobar una apuesta, revise el número de cuatro cifras publicado y compárelo con el que aparece en su comprobante. También verifique la Quinta, cuando corresponda a la modalidad jugada.

Las opciones de apuesta pueden contemplar aciertos de cuatro cifras, las tres últimas cifras, las dos últimas —conocidas como pata— o la última cifra, denominada uña. El resultado debe coincidir con las condiciones de la apuesta para establecer si hay un premio.

Se recomienda confirmar los datos con los canales autorizados antes de reclamar un premio y conservar el comprobante de juego.

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Importante: el número ganador y la Quinta del Sinuano Día del sábado 24 de octubre de 2026 siguen pendientes de confirmación en las fuentes consultadas. Esta información debe actualizarse una vez se publique el resultado oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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