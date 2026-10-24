Resultado del Chontico Día hoy, sábado 24 de octubre de 2026: número ganador y Quinta

El Chontico Día de este sábado 24 de octubre de 2026 ya tiene resultado. Los jugadores pueden consultar las cuatro cifras ganadoras y la Quinta Balota para revisar sus apuestas y comprobar si acertaron alguna de las combinaciones.

¿Qué número cayó en el Chontico Día hoy, 24 de octubre?

El resultado reportado para el sorteo de este sábado es el siguiente:



Cuatro cifras: 0121

Tres últimas cifras: 121

Tres primeras cifras: 012

Dos últimas cifras: 21

Última cifra: 1

La quinta Balota correspondiente al sorteo fue el número 8. Es importante revisar la modalidad jugada y las condiciones aplicables para determinar si una apuesta resulta ganadora.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día tiene programado su sorteo habitual alrededor de la 1:00 p.m., hora de Colombia. Los resultados se consultan después de la realización de cada jornada, una vez se encuentran disponibles los datos correspondientes.



Este chance es una de las alternativas de juego que siguen los apostadores en el país. Para comprobar el resultado, se recomienda comparar cuidadosamente las cifras de la colilla con la combinación publicada y verificar la información mediante los canales autorizados.



¿Cómo verificar si ganó con el Chontico Día?

Para revisar una apuesta, compruebe que las cifras coincidan con el resultado y que estén en el orden correspondiente a la modalidad que jugó. También tenga en cuenta la Quinta Balota si su apuesta contempla esa opción.

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Antes de reclamar un premio, consulte las condiciones aplicables con el operador autorizado y conserve la colilla de su apuesta. La publicación de resultados tiene carácter informativo; la validación definitiva debe realizarse a través de los canales oficiales correspondientes.

Recuerde que los juegos de azar implican riesgos económicos y que los resultados anteriores no permiten predecir los números de sorteos futuros.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.