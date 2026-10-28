Resultados Lotería de Manizales, Lotería del Meta, Lotería del Valle y Baloto: 28 de octubre de 2026

Este miércoles 28 de octubre, miles de apostadores en Colombia están pendientes de los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Meta, la Lotería del Valle y Baloto, que entregan premios mayores y diferentes premios secos.

Las loterías regionales tienen programados sus sorteos durante la noche, mientras que Baloto y Revancha también juegan este miércoles. Los números ganadores de la jornada se actualizarán una vez se publiquen y puedan verificarse con las fuentes oficiales.

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A continuación, encuentre la información de cada sorteo y consulte los resultados cuando estén disponibles.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy 28 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales tiene programado para este miércoles el sorteo 4979, con un premio mayor de $3.000 millones. De acuerdo con la información de la entidad, el sorteo está previsto para las 10:30 p. m.



Resultado del sorteo

Número ganador: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Serie: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Premio mayor: $3.000 millones.

El plan de premios incluye dos secos de $300 millones, tres secos de $200 millones, cinco secos de $100 millones, diez secos de $80 millones, diez secos de $60 millones, diez secos de $50 millones y diez secos de $40 millones.

El billete completo cuesta $12.000 y cada fracción tiene un valor de $3.000.



Resultados de la Lotería del Meta hoy 28 de octubre de 2026

La Lotería del Meta también tiene programado su sorteo de este miércoles, con un premio mayor de $1.800 millones.

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Resultado del sorteo

Número ganador: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Serie: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Premio mayor: $1.800 millones.

Además del premio principal, el plan de premios contempla un seco de $300 millones, uno de $200 millones, tres de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y veinte de $10 millones.

El número del sorteo correspondiente a esta fecha y los resultados deberán confirmarse con la información oficial de la lotería.

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Resultados de la Lotería del Valle hoy 28 de octubre de 2026

La Lotería del Valle juega este miércoles con un premio mayor de $9.000 millones.

Resultado del sorteo

Número ganador: 7544

7544 Serie: 022

022 Premio mayor: $9.000 millones.

El plan de premios contempla un seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 30 secos de $30 millones cada uno.

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Los números ganadores y la serie del sorteo de este miércoles se publicarán cuando se cuente con la confirmación oficial.

Resultados de Baloto y Revancha hoy 28 de octubre de 2026

Este miércoles también se realiza una nueva jornada de Baloto y Revancha, dos juegos de azar que permiten participar por premios acumulados millonarios.

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Según la información disponible en el portal de resultados de Baloto, los acumulados anunciados antes de esta jornada eran de $17.600 millones para Baloto y $4.200 millones para Revancha. Estas cifras deben verificarse con el operador antes de la publicación definitiva.

Resultado de Baloto

Números ganadores: pendientes de confirmación oficial.

pendientes de confirmación oficial. Superbalota: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Acumulado: pendiente de actualización.

Resultado de Revancha

Números ganadores: pendientes de confirmación oficial.

pendientes de confirmación oficial. Superbalota: pendiente de confirmación oficial.

pendiente de confirmación oficial. Acumulado: pendiente de actualización.

La apuesta básica de Baloto cuesta $6.000, mientras que participar en Revancha requiere un pago adicional de $3.000. Los sorteos de Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno.

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Los resultados de los cuatro juegos deben consultarse en los canales oficiales de las respectivas loterías y del operador de Baloto. Antes de reclamar un premio, se recomienda verificar los números, las series y las condiciones establecidas por cada entidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.