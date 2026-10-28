En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
HALLOWEEN EN BOGOTÁ
HIJOS DE VALENCIANO
CÚCUTA
FLAVIO BOLSONARO
KBETO ZULETA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche de hoy, miércoles 28 de octubre: consulte el resultado del sorteo

Caribeña Noche de hoy, miércoles 28 de octubre: consulte el resultado del sorteo

La Caribeña Noche tiene una nueva jornada de resultados este miércoles 28 de octubre de 2026. Consulte aquí el número ganador y la quinta cifra para verificar su apuesta una vez se publique la información oficial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
Comparta en:
Caribeña Noch 26 de septiembre de 2026: cuáles son los números ganadores
Caribeña Noche
La Caribeña - Getty Images

Los jugadores de Caribeña Noche esperan conocer las cifras ganadoras del sorteo para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado anunciado. Este juego de chance cuenta con sorteos diarios y una modalidad nocturna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El resultado está compuesto por un número de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. Los participantes deben verificar ambos datos de acuerdo con la modalidad de su apuesta.

Publicidad

Últimas Noticias

Super Astro Luna 13 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta
ECONOMÍA

Resultado del Súper Astro Luna de hoy, miércoles 28 de octubre: número ganador y signo zodiacal

Sinuano Noche 22 de octubre de 2026: resultados, números ganadores
ECONOMÍA

Resultado del Sinuano Noche de hoy, miércoles 28 de octubre: número ganador y quinta cifra

Resultado de la Caribeña Noche del miércoles 28 de octubre de 2026

Los resultados de este miércoles deben confirmarse con la publicación oficial del sorteo.

  • Número ganador: 7613
  • Quinta cifra: 0

¿A qué hora juega la Caribeña Noche hoy?

La Caribeña Noche se juega habitualmente de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y festivos, el horario cambia a las 8:30 p. m., hora de Colombia, según la programación publicada para el juego.
El sorteo se transmite por Telecaribe y sus resultados se publican después de la jornada. Se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar las cifras ganadoras.

¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Para revisar el resultado de este miércoles 28 de octubre, los jugadores deben consultar los canales oficiales y comparar el número ganador con el registrado en su comprobante. Estos son los pasos recomendados:

  1. Verifique que la fecha corresponda al miércoles 28 de octubre de 2026.
  2. Confirme que el resultado sea de la modalidad Caribeña Noche.
  3. Compare las cuatro cifras y la quinta cifra con su apuesta.
  4. Consulte las condiciones de premiación con el operador autorizado si encuentra una coincidencia.

Es importante conservar el comprobante y comprobar la información antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

¿Cuál fue el último resultado de la Caribeña Noche?

El resultado anterior corresponde al martes 27 de octubre de 2026. Según la información suministrada, el número ganador fue 7613 y la quinta cifra fue 0. Se recomienda contrastar estos datos con los registros oficiales del juego.

Publicidad

Consultar los resultados anteriores permite revisar el historial del juego, pero no anticipar las cifras de una próxima jornada. Cada sorteo depende del azar.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

Relacionados

La Caribeña Noche

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad