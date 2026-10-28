Qué número cayó en la Lotería del Meta este miércoles 28 de octubre: consulte el resultado

Este miércoles se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, conocida como ‘La Llanerita de los Colombianos’. Los jugadores esperan conocer el resultado del premio mayor y las combinaciones favorecidas en las demás categorías del plan de premios.

El sorteo está programado para las 10:30 p. m., hora colombiana. Los números ganadores deben verificarse una vez finalice el juego y se publique el boletín oficial de la jornada.

Los premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio mayor, la Lotería del Meta contempla varias categorías de premios secos. Según el plan de premios suministrado para el juego, estas incluyen:



Un premio seco de $300 millones.

Un premio seco de $200 millones.

Tres premios secos de $100 millones.

Siete premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $20 millones.

Veinte premios secos de $10 millones.

Los números y las series ganadoras de estas categorías deben verificarse en el listado oficial del sorteo de este miércoles, una vez esté disponible.

Publicidad

Publicidad

Resultado de la Lotería del Meta hoy 28 de octubre de 2026

Estos son los datos principales del sorteo de este miércoles:



Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Serie ganadora: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Premio mayor: $1.800 millones.

$1.800 millones. Fecha del sorteo: miércoles 28 de octubre de 2026.

La combinación ganadora y la serie se actualizarán cuando se conozca el resultado oficial. Los jugadores también podrán consultar los números correspondientes a los premios secos.

¿Cuál fue el resultado del pasado sorteo de la Lotería del Meta?

Según la información suministrada para la edición del miércoles 21 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 1847, serie 108, del sorteo 3321.

Publicidad

Ese resultado pertenece a la jornada anterior y no corresponde a la combinación ganadora de este miércoles 28 de octubre.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos los miércoles a las 10:30 p. m., hora colombiana. Cuando la fecha coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al siguiente día hábil.

Publicidad

Los resultados se publican después de la realización del sorteo. Por eso, si consulta la información antes de la hora programada, es posible que los datos de la jornada todavía no estén disponibles.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería del Meta?

Los jugadores pueden consultar los resultados y verificar sus billetes a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta. Es importante comparar tanto el número de cuatro cifras como la serie para comprobar si el billete obtuvo el premio mayor o alguno de los premios secos.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

NOTICIAS CARACOL