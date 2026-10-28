Lotería de Manizales hoy, 28 de octubre: conozca el número y la serie del ganador

Este miércoles se juega una nueva edición de la Lotería de Manizales, cuyos resultados son esperados por los participantes que buscan acertar el premio mayor y las demás categorías contempladas en el plan de premios. El sorteo de esta jornada está programado para la noche del 28 de octubre.

Los números ganadores deberán verificarse una vez la entidad publique el resultado oficial. A continuación, encontrará los datos del sorteo y la información necesaria para consultar los premios.

Resultado de la Lotería de Manizales hoy 28 de octubre de 2026

Estos son los datos correspondientes a la jornada de este miércoles:



Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Serie ganadora: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Premio mayor anunciado: $3.000 millones.

$3.000 millones. Fecha del sorteo: miércoles 28 de octubre de 2026.

El número ganador y la serie se actualizarán cuando se conozca el resultado oficial. Los participantes también podrán consultar las cifras correspondientes a los premios secos.

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¿Cuáles son los resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales?

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entrega premios secos de distintas cuantías, de acuerdo con su plan de premios vigente.



Los números ganadores de estas categorías están pendientes de confirmación. Una vez se publique el listado oficial, los jugadores podrán comparar los resultados con los datos de sus billetes.



¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de Manizales?

Según la información suministrada para la edición del miércoles 21 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 2624, serie 288, del sorteo 4978.

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Este resultado pertenece a la jornada anterior y no corresponde al sorteo de este miércoles 28 de octubre.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos los miércoles en horario nocturno. Para esta jornada, el sorteo está programado para las 10:30 p. m., hora colombiana.

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Los resultados se publican después de la realización del sorteo. Por eso, quienes consulten antes de esa hora deben esperar la actualización oficial.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Manizales?

Los jugadores pueden verificar el número ganador, la serie y los premios secos en el portal oficial de la Lotería de Manizales .

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Se recomienda comprobar los datos del sorteo correspondiente y conservar el billete para verificar si obtuvo alguno de los premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.