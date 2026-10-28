Resultados de la Lotería del Valle hoy, 28 de octubre: número y serie del sorteo del premio mayor

La Lotería del Valle realiza un nuevo sorteo este miércoles 28 de octubre, en el que los participantes esperan acertar el premio mayor y llevarse alguno de los incentivos contemplados en el plan de premios.

El juego ofrece un premio mayor de $9.000 millones, además de premios secos de distintas cuantías y pagos por aproximaciones. Los resultados de esta jornada deben verificarse una vez finalice el sorteo y la entidad publique la información oficial.

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¿Cómo funciona la apuesta y cuánto cuesta participar?

El formato del juego exige elegir una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, junto con una serie de tres dígitos. Según la información suministrada, existen dos alternativas para participar:



Fracción individual: cuesta $6.000 y permite reclamar la parte proporcional del premio que corresponda.

cuesta $6.000 y permite reclamar la parte proporcional del premio que corresponda. Billete completo: está compuesto por tres fracciones de la misma serie y tiene un valor de $18.000.

Los billetes se pueden adquirir a través de los vendedores y puntos autorizados por la lotería.



Resultados de la Lotería del Valle: sorteo del miércoles 28 de octubre

Los datos del sorteo de este miércoles deben confirmarse con el resultado oficial.

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Número ganador del premio mayor: 7544

7544 Serie ganadora: 022

022 Premio mayor: $9.000 millones.

$9.000 millones. Número del sorteo: pendiente de verificación oficial.

El plan de premios informado contempla un premio seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y premios secos de $30 millones, además de incentivos por aproximaciones. Las cantidades y condiciones deben comprobarse en el plan oficial vigente.

Trámite de cobro: pasos para reclamar el dinero

Si su billete resulta ganador, debe verificar las condiciones de reclamación establecidas por la Lotería del Valle y la entidad administradora.

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Premios de menor cuantía: consulte los puntos autorizados y el procedimiento aplicable al tipo de premio.

consulte los puntos autorizados y el procedimiento aplicable al tipo de premio. Premios de gran cuantía: comuníquese con la Beneficencia del Valle del Cauca para confirmar el lugar y los documentos necesarios para reclamar.

comuníquese con la Beneficencia del Valle del Cauca para confirmar el lugar y los documentos necesarios para reclamar. Documentación: conserve el billete original y tenga disponible su documento de identidad. La entidad le indicará si requiere soportes adicionales.

conserve el billete original y tenga disponible su documento de identidad. La entidad le indicará si requiere soportes adicionales. Deducciones: los premios pueden estar sujetos a retenciones e impuestos previstos en la legislación colombiana.

los premios pueden estar sujetos a retenciones e impuestos previstos en la legislación colombiana. Plazo para reclamar: verifique el término de caducidad aplicable a su premio con la entidad oficial.

Los resultados se pueden consultar en el portal oficial de la Lotería del Valle . Antes de realizar cualquier trámite, compare el número y la serie de su billete con los datos oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.