Resultados Lotería de Medellín, Risaralda y Santander último sorteo de hoy, viernes 10 de julio

La jornada de los juegos de azar en Colombia vive una nueva noche de alta expectativa este viernes 10 de julio de 2026. Como es habitual al cierre de cada semana, miles de apostadores en todo el territorio nacional centran su atención en los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, instituciones que no solo representan la esperanza de un cambio financiero para los ciudadanos, sino que constituyen un pilar fundamental en la dinamización de la economía regional.



Desde una perspectiva económica, estas entidades operan bajo un modelo de rentas monopolísticas destinadas específicamente a la financiación de los servicios de salud pública. Los recursos generados por la venta de billetes y fracciones se transfieren directamente para fortalecer los programas de atención en diversas regiones, cumpliendo así una función social y constitucional esencial. Bajo la estricta supervisión de Coljuegos, los procesos de extracción y verificación realizados esta noche garantizan la transparencia y legalidad que el mercado de juegos de suerte y azar exige.



¿Cómo funcionan las loterías de este viernes?

La Lotería de Medellín se posiciona nuevamente como el actor más robusto del mercado ordinario en el país. Con un premio mayor de 16.000 millones de pesos, ofrece la bolsa más atractiva para los jugadores. Su estructura de comercialización establece un billete completo por un valor de 21.000 pesos, fraccionado habitualmente en tres partes de 7.000 pesos cada una. Además del premio principal, su plan incluye "secos" de alto impacto que pueden oscilar entre los 10 y los 1.000 millones de pesos, lo que incentiva una alta rotación de capital en el sector.

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Por su parte, la Lotería de Santander presenta una oferta competitiva en el nororiente colombiano con un premio mayor de 6.500 millones de pesos. El acceso a este sorteo se mantiene con un billete completo de 18.000 pesos, o fracciones individuales de 6.000 pesos. Su esquema de premios también contempla una variada gama de secos que complementan la bolsa principal, atrayendo a una base de apostadores fiel en su zona de influencia y el resto del país.

Finalmente, la Lotería de Risaralda, con un fuerte arraigo en el Eje Cafetero, destaca por su accesibilidad económica. Con un billete completo de 12.000 pesos y fracciones de 4.000 pesos, esta entidad ofrece un premio mayor de 2.333.333.333 pesos. Su plan de premios es reconocido por incluir categorías populares como el "Seco compra auto" o "Secos pal negocio", diseñados para responder a necesidades específicas de inversión de sus seguidores.



Es imperativo que los participantes comprendan las obligaciones tributarias derivadas de estos juegos. De acuerdo con el Estatuto Tributario, cualquier premio que supere las 48 UVT está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancia ocasional. Además, se aplican otros impuestos regionales que el ganador debe considerar al momento de liquidar su premio.



En caso de resultar favorecido en la jornada de hoy, el ciudadano dispone de un plazo máximo de un año para reclamar el dinero. Los premios de cuantía menor pueden ser gestionados en puntos de venta autorizados o con el lotero de confianza. No obstante, para los montos elevados, es obligatorio que el ganador se presente en las sedes administrativas de la lotería correspondiente en Medellín, Bucaramanga o Pereira, portando su documento de identidad y el billete original en perfecto estado.



Resultados Lotería de Medellín, Risaralda y Santander último sorteo de hoy, viernes 10 de julio

Lotería de Medellín

Números ganadores : 8326

: 8326 Serie: 25

Lotería de Santander

Números ganadores : 9093

: 9093 Serie: 185

Lotería de Risaralda

Números ganadores : 1233

: 1233 Serie: 093

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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