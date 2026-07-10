Resultados Lotería de Medellín, último sorteo hoy viernes, 10 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de Medellín celebra este viernes 10 de julio de 2026 su esperado sorteo número 4843, consolidándose como una de las jornadas de mayor expectativa para miles de apostadores en el territorio colombiano. Este evento, que se desarrolla tradicionalmente en horas de la noche, pone a disposición del público una de las bolsas de premios más competitivas del mercado nacional. En la actualidad, la entidad se mantiene como una de las instituciones de juegos de suerte y azar con mayor tradición y reconocimiento en el país, atrayendo semana tras semana a nuevos participantes que sueñan con transformar su realidad financiera a través del azar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al cierre de esta edición, la confirmación oficial del número ganador del premio mayor se encuentra en proceso de actualización, por lo que se recomienda a los jugadores estar atentos a los boletines emitidos por la entidad.



Resultados Lotería de Medellín del viernes 10 de julio de 2026

Número ganador: 8 3 2 6

Serie: 25

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La participación en este sorteo es un proceso sencillo que comienza con la adquisición de un billete físico o virtual en los puntos de venta autorizados. La mecánica principal consiste en seleccionar un número compuesto por cuatro cifras junto con su respectiva serie. Para reclamar el premio mayor, es indispensable que la combinación elegida por el jugador coincida exactamente con los números y la serie arrojados durante el sorteo oficial. No obstante, el sistema de juego no se limita únicamente al premio principal, ya que el plan de premios incluye diversas modalidades como los premios "secos" y las "aproximaciones", las cuales permiten a los apostadores obtener beneficios económicos incluso si no aciertan la totalidad de la combinación principal. Esta flexibilidad en las opciones de ganar motiva a compradores habituales y ocasionales a adquirir sus fracciones cada semana.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Medellín?

El precio de acceso a este sorteo está diseñado para ser accesible a diferentes perfiles de compradores, ofreciendo tanto billetes completos como fracciones. El valor específico del billete puede presentar variaciones dependiendo de la emisión correspondiente y del punto de venta donde se realice la transacción. Esta estructura permite que los participantes elijan la cantidad de fracciones que desean adquirir según su presupuesto personal, lo cual facilita una participación masiva en todo el país. Para asegurar que se paga el precio justo y legal, la organización recomienda siempre acudir a distribuidores autorizados o consultar directamente los canales institucionales de la lotería, evitando intermediarios no certificados que puedan comprometer la validez del título valor.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería de Medellín?

Para la edición de este viernes 10 de julio de 2026, la bolsa de premios es excepcionalmente atractiva, destacando un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Sin embargo, la oferta de incentivos va mucho más allá, sumando una bolsa total que supera los 18.000 millones de pesos en premios. El desglose de los premios secundarios o "secos" para este sorteo incluye dos premios de 1.000 millones, dos de 700 millones y dos de 500 millones de pesos. Adicionalmente, se ponen en juego seis secos de 100 millones, siete de 50 millones, diez de 20 millones y quince secos de 10 millones de pesos. Esta amplia gama de posibilidades convierte a la Lotería de Medellín en una de las opciones predilectas para quienes buscan planes de premios robustos y diversificados.



¿Qué días juega la Lotería de Medellín?

El calendario de sorteos de la Lotería de Medellín establece que los juegos se realizan de manera habitual todos los viernes por la noche. Esta regularidad permite a los apostadores planificar sus compras con antelación, sabiendo que el cierre de la semana laboral coincide con la oportunidad de participar por el premio mayor. Es importante tener en cuenta que, en situaciones donde el viernes coincide con un día festivo en Colombia, la entidad tiene la potestad de aplazar el sorteo para el siguiente día hábil, garantizando así la transparencia y la correcta ejecución del proceso. El sorteo de hoy, 10 de julio, se enmarca perfectamente en el cronograma regular de la institución bajo la numeración 4843.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Medellín?

En el caso de que un ciudadano resulte favorecido con alguno de los premios, el primer paso fundamental es conservar el billete o fracción en perfecto estado, ya que este es el único documento válido para acreditar la propiedad del premio. El ganador debe verificar la autenticidad de su número a través de los resultados oficiales publicados en los medios de comunicación y portales autorizados. Posteriormente, es necesario iniciar el proceso de reclamación comunicándose a la línea de atención al cliente 018000941160 o dirigiéndose personalmente a la sede administrativa ubicada en la carrera 47 número 49-12, en la ciudad de Medellín. Allí, el personal especializado brinda la orientación necesaria sobre los requisitos legales y los documentos de identidad requeridos para efectuar el pago de los recursos de manera segura y eficiente. Mientras se esperan los datos definitivos del sorteo de hoy, los participantes mantienen la expectativa sobre quiénes serán los nuevos beneficiarios de la fortuna en esta jornada.

