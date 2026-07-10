Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 10 de julio de 2026: números ganadores

Este viernes 10 de julio de 2026, la Lotería de Santander reafirma su posición como una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y respetadas de Colombia al llevar a cabo su sorteo ordinario. Más allá de la expectativa generada entre los apostadores, esta entidad opera bajo la figura de empresa industrial y comercial del Estado, lo que significa que su actividad económica tiene un fin social primordial: la generación de recursos destinados exclusivamente al sistema de salud pública del departamento.



¿Cómo participar de la Lotería de Santander?

La estructura financiera del sorteo de esta noche es una de las más competitivas en el mercado nacional de loterías. El foco principal de la jornada es el Premio Mayor de 6.500 millones de pesos, un capital que representa una oportunidad de transformación financiera para el ganador. No obstante, la robustez del plan de premios no se limita al premio mayor, sino que se distribuye a través de una amplia gama de "premios secos", diseñados para irrigar riqueza entre una base más amplia de participantes.

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El despliegue de premios secos para este 10 de julio se desglosa de la siguiente manera:



Un (1) premio seco de $700.000.000.

Dos (2) premios secos de $500.000.000 cada uno.

Tres (3) premios secos de $300.000.000 cada uno.

Cuatro (4) premios secos de $200.000.000 cada uno.

Siete (7) premios secos de $100.000.000 cada uno.

Veinte (20) premios secos de $50.000.000 cada uno.

Diez (10) premios secos de $20.000.000 cada uno.

Quince (15) premios secos de $10.000.000 cada uno.

Adicionalmente, el sistema permite obtener ganancias mediante aproximaciones, que incluyen coincidencias como el número mayor invertido, las primeras o últimas cifras, y diversas combinaciones con la serie. Para el mercado de juegos de azar, la accesibilidad es clave. El costo de participación se mantiene en $18.000 pesos por el billete completo (que consta de un número de cuatro cifras, serie y tres fracciones) o $6.000 pesos por cada fracción individual. Los canales de distribución para este sorteo incluyen puntos físicos, máquinas de chance de LotiColombia, oficinas de Efecty, Codesa y PagaTodo, así como plataformas digitales autorizadas como Lottired y Lottorent.



Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 10 de julio de 2026

Una vez concluido el sorteo, que habitualmente se realiza en vivo a las 11:00 p. m. bajo la vigilancia de delegados de Coljuegos y la alcaldía, los resultados oficiales son:



Números ganadores : 9093

: 9093 Serie: 185

Es imperativo que los jugadores verifiquen estos datos a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander para confirmar la validez de sus boletos. Desde una perspectiva contable, los ganadores deben considerar que los premios están sujetos a una carga impositiva significativa destinada al bienestar social. Específicamente, se aplica un 17% de impuesto para la salud y un 20% de retención en la fuente si el monto supera las 48 UVT.

El proceso de reclamación se divide según la cuantía:



Premios inferiores a $3.000.000: Se gestionan directamente con el lotero de confianza o en agencias distribuidoras. Premios superiores a $3.000.000: Deben tramitarse en la sede administrativa de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16), presentando el billete original y el documento de identidad.

Finalmente, los ganadores disponen de un periodo de vigencia de un año para reclamar sus premios antes de que los recursos sean transferidos definitivamente al sistema de salud.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

