Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA

Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de febrero: los números ganadores

Conozca los resultados EN VIVO de la Lotería de Santander de este viernes 27 de febrero de 2026.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de feb, 2026
Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de febrero: los números ganadores
Imagen de referencia de la Lotería de Santander.
Getty Images/Lotería de Santander

La Lotería de Santander realiza este viernes 27 de febrero de 2026 un nuevo sorteo semanal, uno de los más esperados por miles de apostadores en Colombia, quienes siguen atentos la definición del número ganador del premio mayor de $6.500 millones. El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 de la noche y es transmitido en vivo a través del canal regional TRO y las plataformas digitales oficiales de la entidad.

Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de febrero

  • Números ganadores: Pendiente
  • Serie: Pendiente

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

