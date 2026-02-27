Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de febrero: los números ganadores

La Lotería de Santander realiza este viernes 27 de febrero de 2026 un nuevo sorteo semanal, uno de los más esperados por miles de apostadores en Colombia, quienes siguen atentos la definición del número ganador del premio mayor de $6.500 millones. El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 de la noche y es transmitido en vivo a través del canal regional TRO y las plataformas digitales oficiales de la entidad.



Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 27 de febrero

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente