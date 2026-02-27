La Lotería de Risaralda realiza este viernes 27 de febrero de 2026 un nuevo sorteo, uno de los más esperados en el Eje Cafetero y en distintas regiones del país. El juego, que se desarrolla en horario nocturno y es seguido por miles de apostadores, entrega premios por más de $6.000 millones de pesos, incluido su atractivo premio mayor.
Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo viernes 27 de febrero de 2026
- Números ganadores: Pendiente
- Serie: Pendiente
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL