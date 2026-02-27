Super Astro Luna resultados del viernes 27 de febrero de 2026: los números ganadores

El sorteo Super Astro Luna, correspondiente al 27 de febrero de 2026, captó la atención de los seguidores de este popular juego de azar. Esta modalidad combina la elección de un número con un signo zodiacal, una característica que ha contribuido a su permanencia entre las más reconocidas del país. Gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de obtener premios significativos, Super Astro se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes buscan participar en sorteos de alta expectativa.

Antes de revisar el resultado del sorteo, conviene recordar cómo funciona esta modalidad. Super Astro Luna se juega diariamente en Colombia y consiste en elegir un número de cuatro cifras, que puede estar entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



La combinación ganadora se determina a partir de la extracción oficial, de la cual surge tanto el número como el signo correspondiente. Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar ambos elementos de manera exacta. Además, el juego contempla premios secundarios que se asignan según las coincidencias parciales, ya sea únicamente del número, del signo o de ambos por separado.



Resultados Super Astro Luna del 27 de febrero de 2026

Números ganadores:

Signo:

El jugador puede elegir libremente tanto el número como el signo zodiacal, sin que este último tenga relación con su signo personal. También está disponible la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna al azar la combinación de cifras y el signo.



Super Astro permite definir el valor de la apuesta. El monto mínimo es de $500 y el máximo por tiquete es de $10.000, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores. El sorteo se realiza de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Los resultados se publican en los portales oficiales del juego, así como en medios especializados y plataformas digitales que realizan seguimiento permanente a cada jornada.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro?

Los tiquetes de Super Astro pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A. y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que permite acceder al juego desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté autorizado y que el tiquete emitido incluya todos los datos necesarios: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

El tiquete original sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

