Tras caída de servicios, Bancolombia anunció apertura nacional de oficinas este 28 de febrero.

Bancolombia confirmó este jueves 26 de febrero que superó la contingencia tecnológica que impactó el funcionamiento de varios de sus canales digitales. De acuerdo con el reporte entregado a las 11:37 a. m., tanto personas como empresas pueden acceder nuevamente a los servicios habituales sin restricciones generales.

La entidad explicó que la situación se originó durante un proceso de actualización de su infraestructura tecnológica. Según el banco, el ajuste no se desarrolló como estaba previsto, lo que obligó a reversar cambios y aplicar maniobras adicionales para restablecer la estabilidad de los sistemas. Estas acciones extendieron el tiempo de afectación más allá de lo proyectado inicialmente.

Bancolombia confirmó que todos sus servicios ya funcionan

En el balance divulgado, Bancolombia indicó que ya se encuentran en funcionamiento la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la Sucursal Virtual Empresas y la Sucursal Virtual Negocios. También reportó normalidad en los servicios de sus filiales en el exterior, así como en los canales empresariales Host to Host y Sebra. A esto se suma la operación habitual de cajeros automáticos, corresponsales bancarios y oficinas físicas.



La interrupción generó inconvenientes para miles de usuarios que intentaban realizar transferencias, pagos y otras operaciones en línea. En redes sociales, varios clientes manifestaron dificultades para ingresar a la aplicación móvil o consultar movimientos recientes. Frente a esta situación, la entidad aseguró que el proceso técnico continúa en seguimiento para garantizar que todas las funciones se mantengan estables.



Uno de los puntos señalados por el banco tiene que ver con la actualización de información. El detalle de algunas transacciones realizadas en oficinas físicas podría tardar en verse reflejado en los canales digitales, mientras se sincronizan completamente los sistemas. La entidad pidió a los clientes tener en cuenta esta situación en caso de no visualizar de inmediato sus movimientos recientes.

En cuanto a las posibles afectaciones económicas, Bancolombia informó que, si algún cliente resultó perjudicado por la interrupción, las compensaciones se realizarán de manera automática. Estos abonos se verán reflejados en las cuentas correspondientes durante los próximos días, sin que sea necesario presentar solicitudes adicionales en la mayoría de los casos. No obstante, la entidad mantiene habilitados sus canales de atención para resolver inquietudes específicas.



Bancolombia habilitará sus 522 oficinas este sábado tras fallas

Como parte de las medidas adoptadas tras la contingencia, el banco anunció la apertura extraordinaria de todas sus sucursales este sábado 28 de febrero. En total, serán 522 oficinas las que prestarán servicio en el país para facilitar que los usuarios realicen transacciones o trámites pendientes. El horario definido será:



Bogotá: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m. Resto del país: 8:30 a. m. a 12:00 m.

Con esta jornada adicional, la entidad busca atender la demanda acumulada luego de los inconvenientes registrados durante la semana. El presidente del banco explicó que este tipo de actualizaciones forman parte de los procesos periódicos de modernización tecnológica, aunque reconoció que en esta ocasión la implementación no tuvo el resultado esperado. El banco también insistió en que no se trató de un incidente de seguridad ni de una vulneración de datos, sino de un ajuste técnico que requirió más tiempo para su corrección.

