Mamá de Sara Sofía relata qué fue lo que supuestamente pasó con la niña y qué le hizo Nilson Díaz

Carolina Galván Cuesta, mamá de la pequeña Sara Sofía, volvió a hablar sobre el caso de la desaparición de su hija, ocurrido en enero del año 2021. La mujer, al igual que su expareja Nilson Bladimir Díaz, fue condenada a 42 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada.



Así cayó la mamá de Sara Sofía Galván

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Carolina Galván recogió a la menor de edad en un inmueble del barrio Roma, en la localidad Kennedy, donde la niña era cuidada por su tía materna, quien tenía su custodia desde septiembre de 2020. Con la promesa de devolverla, Galván se llevó a la pequeña el 15 de enero y nunca la retornó a su tía.

La investigación permitió establecer que Galván trasladó a su hija al lugar en el que residía con Nilson Díaz, quien era su compañero sentimental. Posteriormente, la pareja entregó información contradictoria a sus familiares sobre lo sucedido con la menor de edad, de quien hasta hoy en día se desconoce su paradero.

Durante varias semanas, las autoridades desplegaron operativos para encontrar el cuerpo sin vida de Sara Sofía Galván. Se había dicho para entonces que la menor habría sido entregada a otra persona. Según Carolina Galván, en el podcast Más allá del silencio, Nilson Díaz fue quien “me obligó a decir eso. Me presionó para que lo dijera. En el momento no dije nada porque estaba bajo la presión de él. No sabía qué le podía llegar a hacer a mi familia. También no sabía ni cómo hacer para encontrar a la niña, ni sacarle la verdad tampoco. No sabía cómo”.



Carolina Galván, según su hermana, había sido encontrada en un parque y fue a la Policía para contar en dónde podría haber estado la niña. Según Galván, dicho lugar fue en el que supuestamente Nilson Díaz: “La tiró en el caño. No me dijo exactamente el lugar donde la tiró, pero me dijo, ‘la tiré en el caño’. Fuimos al caño. La niña nunca estuvo allá, nunca apareció. En el cañón no apareció, enterrada tampoco. Entonces, la niña no apareció. Me tuvieron detenida un día, toda la noche me tuvieron detenida ahí. Al otro día me soltaron muy temprano, me presionaron para que hablara, pero yo en el momento no sabía qué decirles porque me hablaban y me hablaban y me hablaban. Yo una vez iba a llamar a la Policía porque me había pegado (Nilson Díaz), me amenazó también. Todo el tiempo me estuvo amenazando, manipulándome, metiéndome presión para que yo dijera todo lo contrario”.



Sobre qué sucedió con la niña, dijo Galván que Nilson Díaz “la envolvió en algo, pero no sabemos para dónde la sacó. La niña el 29 de enero desapareció”.



Las versiones encontradas de la mamá de Sara Sofía Galván

De acuerdo con las versiones que entregó Nilson Díaz ante las autoridades, Carolina Galván, el día de la desaparición de la menor, había golpeado a la niña porque ella no quería comer. Nilson, según su versión, vio cómo Carolina golpeó a Sara Sofía con una correa, la bañó con agua fría, la sacó del baño, luego la sentó sobre la cama, la menor se cayó de espaldas, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente.

Ante esas declaraciones, Galván mencionó que “eso es mentira. Él, para poder salvarse, lavarse las manos y que todo el peso caiga sobre mí, dijo eso y utilizó a los hijos de él para que declararan en contra mía”.

Finalmente, Carolina Galván sostuvo que a Sara Sofía Galván “yo no le hice absolutamente nada. Pueda que la mayoría de las personas ni me crea, pero es la verdad. Sí, cometí el error, lo reconozco que dejé a la niña ahí. Cometí el error de que la niña saliera, que pasara eso, pero no fue con la intención de que a la niña le pasara esto. Cometí el error de haberme llevado a la niña, pero no lo hice con a intención de que le hicieran daño. Lo hice porque solo quería estar con ella”.

