Super Astro Luna resultados de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: número ganador y signo zodiacal

Cada noche, miles de colombianos siguen con atención el sorteo de Super Astro Luna, una modalidad de juego que combina números y signos zodiacales, convirtiéndose en una de las opciones más consultadas dentro de los juegos de suerte y azar del país. Este sábado 5 de septiembre de 2026 no es la excepción, y los participantes están a la espera de conocer la combinación ganadora de la jornada. A diferencia de otros chances tradicionales, Super Astro Luna incorpora un elemento adicional: además del número seleccionado, los jugadores deben acertar un signo zodiacal, lo que añade una característica particular a la dinámica del sorteo y a la forma en que se determinan los premios.



Resultado de Super Astro Luna 5 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado esta noche, estos son los resultados:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Una vez se anuncie oficialmente el resultado, los jugadores podrán comparar la combinación con su apuesta y revisar si cumplen las condiciones necesarias para acceder a algún premio. La modalidad de Super Astro consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco. Durante el sorteo se define una combinación compuesta por un número ganador y un signo zodiacal. Dependiendo de la modalidad escogida por el apostador al momento de jugar, los premios varían según el nivel de acierto obtenido. Los participantes pueden elegir su número favorito, utilizar fechas importantes o solicitar una combinación generada de manera aleatoria en los puntos autorizados de venta.

Super Astro cuenta con dos sorteos diarios: una edición diurna (Super Astro Sol) y otra nocturna (Super Astro Luna). La modalidad Super Astro Luna corresponde al sorteo que se realiza en horario nocturno y cuyos resultados son consultados diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país. Este juega de lunes a viernes a las 10:50 de la noche, sábados a las 10:42 p.m. y domingos y festivos a las 8:30 de la noche. Debido a la popularidad del juego, los números ganadores suelen divulgarse rápidamente a través de los canales oficiales autorizados para la publicación de resultados de juegos de suerte y azar.

Uno de los aspectos más característicos de Super Astro Luna es que no basta únicamente con acertar el número sorteado. El signo zodiacal forma parte esencial de la combinación ganadora y puede influir directamente en el valor del premio obtenido. Por esta razón, los jugadores deben verificar tanto las cuatro cifras anunciadas como el signo correspondiente al resultado oficial. Esta dinámica diferencia a Super Astro de otros chances convencionales, donde únicamente se tienen en cuenta las cifras extraídas durante el sorteo.



¿Qué hacer si gana en Super Astro Luna?

Los expertos recomiendan conservar el comprobante original de la apuesta en buen estado, ya que este documento constituye el principal requisito para reclamar cualquier premio. Asimismo, es importante revisar cuidadosamente que el tiquete no presente deterioros y verificar que los datos impresos sean completamente legibles antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Para premios de mayor cuantía, los operadores autorizados pueden solicitar documentación adicional y la validación de identidad del ganador, por lo que se aconseja consultar los requisitos vigentes al momento de realizar la reclamación.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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