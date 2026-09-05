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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Chontico Noche resultados de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: ganadores con quinta cifra

Chontico Noche resultados de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: ganadores con quinta cifra

No olvide que el Chontico Noche juega de lunes a viernes a las 7 de la noche, sábados a las 10:00 p.m. y domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Chontico Noche 5 de septiembre de 2026: ganadores con quinta cifra
Chontico Noche 5 de septiembre de 2026: ganadores con quinta cifra -
Chontico - Getty Images

Miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país están atentos este sábado 5 de septiembre de 2026 al resultado del Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales de Colombia y que diariamente entrega premios a quienes aciertan la combinación ganadora de cuatro cifras y la denominada quinta cifra. Este juego de suerte y azar se ha consolidado como una de las modalidades de chance más consultadas en el suroccidente colombiano debido a la frecuencia de sus sorteos y a la posibilidad de participar todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Resultado del Chontico Noche hoy, 5 de septiembre de 2026

Estos fueron los resultados de la noche de este sábado:

  • Número ganador: 4862
  • Quinta cifra: 6

Una vez la organización del sorteo publique los resultados oficiales, los participantes podrán verificar sus apuestas y consultar si resultaron favorecidos con alguna de las modalidades de premio disponibles. La mecánica del Chontico Noche es sencilla. El apostador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El número puede ser elegido directamente por el jugador o generado de manera aleatoria en los puntos de venta autorizados.

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Durante el sorteo se extraen los cuatro dígitos que conforman el número ganador. El orden de aparición es fundamental, ya que determina los aciertos y el valor de los premios de acuerdo con la modalidad de apuesta realizada. Además, desde 2025 el juego incorporó la denominada quinta cifra o quinta balota, un número adicional que acompaña la combinación principal y que amplía las posibilidades de participación en modalidades complementarias.

Horario del sorteo Chontico Noche

Los horarios varían según el día de la semana:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Qué es la quinta cifra y por qué es importante

La quinta cifra es un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada recientemente y busca ofrecer nuevas alternativas de premio a los participantes. Por esta razón, muchos jugadores no solo verifican las cuatro cifras principales, sino también el valor de la quinta balota anunciada al finalizar cada sorteo.

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Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento es indispensable para cualquier proceso de pago. Para reclamar premios también es necesario presentar la documentación exigida por los operadores autorizados. En los casos de premios de mayor valor, normalmente se solicita identificación del ganador y el tiquete original en buen estado. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los números, no deteriorar el comprobante y realizar el trámite únicamente a través de los canales oficiales habilitados para tal fin.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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