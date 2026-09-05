Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca: resultados premios mayores hoy, 5 de septiembre de 2026

La jornada de este sábado reúne tres de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Además de las tradicionales Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, miles de jugadores esperan el resultado del Baloto, cuyo acumulado suele captar la atención a nivel nacional. A medida que avanzan las horas de la noche, los participantes permanecen pendientes de los canales oficiales para conocer los números ganadores, las series favorecidas y el desenlace de uno de los sábados más activos para las loterías colombianas.



Así va la jornada de sorteos de este sábado

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4640

Número ganador:

Serie:

Lotería del Cauca

Sorteo: 2627

Número ganador:

Serie:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Aunque comparten la expectativa de entregar millonarios premios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada. Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que aumenta cuando no hay ganadores del premio principal.

La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos en horario nocturno de sábado y los resultados del premio mayor se conocen alrededor de las 11 de la noche. Baloto también celebra sorteos los miércoles y sábados en horario cercano a las 10:30 p. m., por lo que los resultados de los tres juegos suelen conocerse durante la misma franja de la noche. Antes de la jornada de este 5 de septiembre, la Lotería de Boyacá registró como resultado más reciente el número 7660 de la serie 393, correspondiente al sorteo 4639 del 29 de agosto de 2026. La Lotería del Cauca, en su sorteo 2626, tuvo como ganador al número 8591 de la serie 123. En cuanto al Baloto, el último resultado oficial disponible corresponde al sorteo 2704 del 2 de septiembre de 2026:



Baloto: 04 - 08 - 09 - 39 - 41 - Superbalota 14

Revancha: 17 - 19 - 32 - 38 - 41 - Superbalota 01

Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en perfecto estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación. Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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