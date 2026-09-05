En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ALIAS BENDITO MENOR
MÚSICO DE CAMILO SÉPTIMO
MARCO RUBIO
MILAGRO EN NEPAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca: resultados premios mayores hoy, 5 de septiembre de 2026

Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca: resultados premios mayores hoy, 5 de septiembre de 2026

La Lotería de Boyacá tiene un premio mayor de $15.000 millones; y la Lotería del Cauca cuenta con uno de $8.000 millones de pesos. Por su parte, Baloto tiene un acumulado de $56.800 millones y Revancha con uno de $2.600 millones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de sept, 2026
Comparta en:
Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados 5 de septiembre de 2026
Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados 5 de septiembre de 2026 -
Fotomontaje

La jornada de este sábado reúne tres de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Además de las tradicionales Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, miles de jugadores esperan el resultado del Baloto, cuyo acumulado suele captar la atención a nivel nacional. A medida que avanzan las horas de la noche, los participantes permanecen pendientes de los canales oficiales para conocer los números ganadores, las series favorecidas y el desenlace de uno de los sábados más activos para las loterías colombianas.

Así va la jornada de sorteos de este sábado

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4640
  • Número ganador:
  • Serie:

Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2627
  • Número ganador:
  • Serie:

Baloto

  • Números ganadores:
  • Superbalota:

Revancha

  • Números ganadores:
  • Superbalota:

Aunque comparten la expectativa de entregar millonarios premios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada. Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que aumenta cuando no hay ganadores del premio principal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos en horario nocturno de sábado y los resultados del premio mayor se conocen alrededor de las 11 de la noche. Baloto también celebra sorteos los miércoles y sábados en horario cercano a las 10:30 p. m., por lo que los resultados de los tres juegos suelen conocerse durante la misma franja de la noche. Antes de la jornada de este 5 de septiembre, la Lotería de Boyacá registró como resultado más reciente el número 7660 de la serie 393, correspondiente al sorteo 4639 del 29 de agosto de 2026. La Lotería del Cauca, en su sorteo 2626, tuvo como ganador al número 8591 de la serie 123. En cuanto al Baloto, el último resultado oficial disponible corresponde al sorteo 2704 del 2 de septiembre de 2026:

  • Baloto: 04 - 08 - 09 - 39 - 41 - Superbalota 14
  • Revancha: 17 - 19 - 32 - 38 - 41 - Superbalota 01

Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en perfecto estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación. Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

Últimas Noticias

Baloto 5 de septiembre de 2026: acumulado de Revancha, resultados
ECONOMÍA

Resultados Baloto y Revancha del 5 de septiembre de 2026: este es el gran acumulado de hoy

Lotería del Cauca 5 de septiembre de 2026: números ganadores hoy
ECONOMÍA

Lotería del Cauca resultados de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: números ganadores

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Baloto

Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad