Resultados Lotería del Risaralda hoy viernes 11 de septiembre: premio mayor y números ganadores

Una nueva jornada de la suerte se vive en el país con la realización de un nuevo juego de la Lotería de Risaralda, uno de los sorteos tradicionales más esperados por miles de colombianos que buscan transformar su situación financiera este viernes 11 de septiembre de 2026. Los apostadores de todo el territorio nacional mantienen su atención sobre las balotas de la fortuna para verificar si sus tiquetes adquiridos son los acreedores de la bolsa millonaria que ofrece esta entidad territorial.



Números ganadores del premio mayor de la Lotería de Risaralda

El sorteo oficial llevado a cabo en la noche de este viernes entregó las cifras que definen al nuevo afortunado del premio mayor. A continuación, se detalla la combinación ganadora para quienes verifican su boleto oficial:



Premio Mayor: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

Es fundamental verificar detalladamente que tanto las cifras de cuatro dígitos como la serie coincidan plenamente con las registradas en el billete impreso o en el comprobante electrónico para acceder a la totalidad de la suma asignada en el plan oficial.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador de la Lotería de Risaralda?

Obtener un premio de azar implica seguir un procedimiento formal para asegurar el cobro efectivo y transparente de los recursos. La persona que posea la fracción o el billete ganador debe, en primera instancia, conservar el documento en perfecto estado, evitando tachaduras, enmendaduras o deterioros físicos, dado que es el único soporte válido para exigir la entrega del dinero.

Para reclamar el premio, el apostador debe dirigirse con el tiquete original a las instalaciones centrales de la Lotería de Risaralda o a un distribuidor autorizado a nivel nacional. Junto con el boleto, se debe presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o extranjería) y diligenciar el formulario SIPLAFT de identificación de ganadores, mecanismo diseñado para garantizar la transparencia en los procesos financieros y el origen legal de los fondos depositados.

El marco legal colombiano establece que el tiempo límite para efectuar el cobro de cualquier incentivo de lotería o chance es de un año calendario (365 días), contabilizado a partir del día siguiente a la realización del sorteo. En caso de no presentarse la reclamación dentro de este periodo, los fondos caducan y son destinados legalmente al sistema de salud pública del país.



Retenciones fiscales e impuestos a las ganancias ocasionales

Los montos asignados en los planes de premios de las loterías en Colombia están sujetos a descuentos tributarios estipulados por el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor obtenido supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), la entidad liquidadora debe aplicar de manera directa una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.



La tarifa fijada por la legislación vigente corresponde al 20 % del valor bruto del premio. Adicionalmente, sobre el saldo resultante se efectúa la deducción correspondiente al impuesto financiero conocido como el 4 por mil (GMF). De este modo, la Lotería de Risaralda gira al ganador el valor neto tras procesar las retenciones de ley que van encaminadas a los fondos del fisco nacional.



La importancia de jugar legal y respaldar la salud pública

Comprar tiquetes de lotería en puntos de venta formales o a través de los loteros de confianza garantiza la legitimidad del juego y protege la inversión de los ciudadanos. Los sorteos vigilados y autorizados por Coljuegos y las administraciones departamentales operan bajo estrictos controles técnicos y de auditoría interna, lo que asegura que la selección de las balotas se efectúe bajo condiciones de total aleatoriedad y transparencia.



Aunado a la seguridad de la apusta, la compra legal de lotería cumple una función social de alto impacto en Colombia. Un porcentaje significativo de los ingresos generados por la comercialización de la Lotería de Risaralda se gira directamente al sistema público de salud, financiando la atención médica, la infraestructura hospitalaria y los tratamientos de miles de personas de escasos recursos en la región y el país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.