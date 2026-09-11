Chats de WhatsApp sí podrán presentarse en procesos laborales: esto dijo Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento oficial respaldado en la sentencia SL702-2026 (bajo la ponencia del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz y correspondiente a la radicación 05001-31-05-017-2021-00476-01). La Corte aclaró la validez probatoria de las capturas de pantalla de WhatsApp impresas en procesamientos laborales. A través de una precisión jurisprudencial, el alto tribunal definió bajo qué condiciones estas imágenes constituyen prueba documental y cuál es su alcance real frente a las pretensiones de trabajadores y empleadores.



En esta decisión se precisaron los siguientes aspectos sustanciales para el derecho laboral procesal:



Naturaleza jurídica: Las impresiones en papel o copias físicas de mensajes y chats de WhatsApp se clasifican formalmente como prueba documental , en los términos del inciso primero del artículo 243 del Código General del Proceso (CGP) .

Las impresiones en papel o copias físicas de mensajes y chats de se clasifican formalmente como , en los términos del inciso primero del . Distinción procesal: No se tratan directamente de un mensaje de datos o emisión electrónica pura bajo la Ley 527 de 1999 , al ser presentadas en formato físico impreso.

No se tratan directamente de un mensaje de datos o emisión electrónica pura bajo la , al ser presentadas en formato físico impreso. Requisito de ausencia de tachadura: Aunque el soporte físico carezca de firma, si no es desconocido ni tachado por la parte contra la cual se aduce, conserva su validez y constituye prueba calificada en casación laboral .

Aunque el soporte físico carezca de firma, si no es desconocido ni tachado por la parte contra la cual se aduce, conserva su validez y constituye . Eficacia probatoria condicionada: La asignación de la categoría de prueba documental no equivale al reconocimiento automático de los hechos demandados. El valor probatorio final depende estrictamente del contenido específico y la presencia de respuestas concretas en la conversación.

Para que una captura de pantalla aportada a un expediente sea valorada eficazmente por un juez laboral, se deben diferenciar tres conceptos jurídicos independientes que estableció la Sala Laboral:



Admisibilidad y naturaleza documental : Clasificación del soporte físico según el artículo 243 del CGP. Al aportarse impreso, ingresa al proceso como documento válido.

: Clasificación del soporte físico según el artículo 243 del CGP. Al aportarse impreso, ingresa al proceso como documento válido. Autenticidad : Condición conferida al no ser tachado, desconocido ni objetado por la contraparte durante las etapas procesales correspondientes.

: Condición conferida al no ser tachado, desconocido ni objetado por la contraparte durante las etapas procesales correspondientes. Suficiencia / Eficacia probatoria: Capacidad del contenido de la conversación para demostrar un hecho controvertido (ej. autorización de un jefe, aceptación de una orden o existencia de subordinación).

De acuerdo con el criterio de la Corte, un pantallazo que contiene un mensaje enviado unilateralmente por el trabajador, pero que no registra respuesta, asentimiento o confirmación por parte del empleador, no configura una confesión ni demuestra la autorización del hecho que se pretende probar.

Si requiere presentar impresiones de chats de WhatsApp dentro de una demanda o contestación laboral ante la justicia ordinaria, siga esta metodología para garantizar su fuerza demostrativa:



Conserve la trazabilidad digital originaria: Mantenga el chat original activo en la aplicación WhatsApp del dispositivo móvil. No elimine el historial ni las copias de seguridad por si el juzgado requiere una inspección judicial o un peritaje informático. Imprima la secuencia completa: Evite recortar mensajes aislados. Imprima la conversación completa donde aparezcan claramente reflejados los números de contacto, nombres, fechas y las respuestas de ambas partes. Aporte la copia física como documento: Presente la impresión adjunta a la demanda indicando su calidad de prueba documental en virtud del artículo 243 del CGP. Demuestre la bilateralidad de la comunicación: Verifique que en el texto impreso conste de manera explícita la aceptación, orden o respuesta de la contraparte, y no solo el envío del mensaje emisor. Solicite la ratificación o desconozca expresamente: En caso de ser la parte demandada y detectar alteraciones en la imagen presentada, desconozca explícitamente el documento en la contestación para restarle la calidad de prueba calificada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.