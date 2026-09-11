Resultados Lotería de Medellín de hoy, viernes 11 de septiembre: número ganador del premio mayor

¿Acaba de convertirse en el nuevo millonario del país? Ante la inminente revelación de los números de esta jornada, miles de apostadores en toda Colombia consultan la bolsa de dinero de la Lotería de Medellín para este viernes 11 de septiembre. Si cuenta con su billete impreso o electrónico en la mano, a continuación encontrará el protocolo de cobro, la transmisión en vivo de las balotas, la distribución del plan de premios y el tablero final actualizado.



¿Ganó un premio? Así debe proceder para hacer efectivo el dinero

Antes de verificar si sus cifras coinciden con las del sorteo, es fundamental tener claro el procedimiento de reclamación según el monto obtenido:

Cobro de incentivos y secos menores: Si su acierto corresponde a aproximaciones o a los premios secos de menor cuantía, no necesita desplazamientos complejos. Puede acudir directamente a su lotero habitual o a cualquiera de los puntos autorizados de la red de apuestas del país presentando la fracción o el billete original.

Si su acierto corresponde a aproximaciones o a los premios secos de menor cuantía, no necesita desplazamientos complejos. Puede acudir directamente a su lotero habitual o a cualquiera de los puntos autorizados de la red de apuestas del país presentando la fracción o el billete original. Cobro del Premio Mayor y secos de gran valor: Cuando el monto es elevado, el trámite debe hacerse formalmente ante las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. Es obligatorio presentar el billete en perfecto estado y la cédula de ciudadanía original.

Cuando el monto es elevado, el trámite debe hacerse formalmente ante las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. Es obligatorio presentar el billete en perfecto estado y la cédula de ciudadanía original. Seguridad del billete: Al reverso de la fracción ganadora debe escribir su nombre, número de documento de identidad y firma. Asegúrese de que el papel no contenga enmendaduras ni tachaduras que anulen su validez.

Al reverso de la fracción ganadora debe escribir su nombre, número de documento de identidad y firma. Asegúrese de que el papel no contenga enmendaduras ni tachaduras que anulen su validez. Retención de ley: Tenga en cuenta que todos los premios monetarios de los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales, equivalente a una retención en la fuente del 20%, más los descuentos comerciales aplicables.

Cobertura en vivo: Horarios y medios de emisión

La extracción de las balotas se efectúa todos los viernes hacia las 11:00 p.m. (hora colombiana). Para seguir el minuto a minuto de la jornada de este 11 de septiembre, los jugadores disponen de tres canales oficiales de difusión:

Televisión abierta: Transmisión en directo por la señal regional de Teleantioquia. Plataformas digitales: Emisión en vivo simultánea a través de las cuentas oficiales de la Lotería de Medellín en Facebook Live y YouTube. Portal web: Consulta posterior del acta de sorteo en la página web institucional (loteriademedellin.com.co).

Estructura de la bolsa de premios y dinámica de juego

Cada billete convencional se compone de números de cuatro cifras (del 0000 al 9999) combinados con una serie de tres dígitos. La jugada puede adquirirse mediante el billete completo o por fracciones individuales, con un valor comercial de $21.000 COP el billete y $7.000 COP por fracción (o en presentaciones de dos fracciones de $10.500 COP cada una).



La entidad distribuye semanalmente una bolsa que supera los 42.000 millones de pesos colombianos entre sus distintas modalidades de acierto:



Premio Mayor $16.000 millones de pesos al premio principal Secos de Alto Valor Un seco de $1.000 millones, uno de $700 millones y cinco de $100 millones Secos Intermedios Múltiples premios de $50, $20 y $10 millones de pesos Aproximaciones Pagos especiales por coincidencia de cifras del mayor con o sin serie

TABLERO OFICIAL DE RESULTADOS: Sorteo del Viernes 11 de Septiembre

PREMIO MAYOR ($16.000 Millones): [Número Ganador] — Serie: [Serie Ganadora]

(Nota de edición: El número y la serie ganadora del Premio Mayor serán publicados en este recuadro una vez finalice la extracción de balotas por parte de la Beneficencia de Antioquia).



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.