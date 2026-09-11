Advierten que fenómeno de El Niño podría ser el más intenso desde 1950: regiones afectadas

El fenómeno de El Niño sigue tomando fuerza y las proyecciones climáticas apuntan a un escenario que podría tener efectos importantes en Colombia durante los próximos meses. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que ya son cuatro los trimestres móviles consecutivos en los que se han mantenido condiciones asociadas con El Niño, tanto en el océano Pacífico ecuatorial como en la atmósfera, "de acuerdo con el monitoreo permanente realizado por el Ideam y los análisis emitidos por los principales centros internacionales de predicción climática, entre ellos la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA)".



Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, "podrían presentarse incrementos de la temperatura del aire por encima de los valores climatológicos normales en diferentes regiones del país (Pacífica, Andina y Caribe, principalmente), así como reducción significativa de las precipitaciones".



¿Hasta cuándo podría durar el fenómeno de El Niño?

Las previsiones internacionales coinciden en que El Niño no sería un fenómeno de corta duración. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló el pasado 3 de septiembre que existe una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones asociadas al fenómeno permanezcan hasta febrero de 2027. El organismo explicó que existe un amplio consenso entre los centros especializados que realizan el seguimiento del clima mundial sobre la continuidad del evento. "Es la primera vez que un boletín El Niño/La Niña Hoy es tan categórico, lo que evidencia el amplio consenso existente en la vasta red de expertos de la OMM".

Esta previsión también coincide con los análisis realizados por el Ideam y por organismos internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI). El seguimiento realizado durante agosto mostró, además, señales de que el sistema formado por el océano y la atmósfera continúa evolucionando. Los registros recientes "confirman que el sistema océano-atmósfera mantiene características consistentes con un evento El Niño", aseguró el Ideam. Además, los pronósticos mantienen por encima del 90 % la probabilidad de que se presente un evento de intensidad muy fuerte entre los últimos meses de este año y el primer trimestre de 2027.



El Niño podría ser el más fuerte desde 1950

Según la actualización del Ideam, durante el último trimestre de 2026 existe una probabilidad del 75% de que El Niño alcance una intensidad que lo ubique como el más fuerte registrado desde 1950. La entidad señaló que la evolución del fenómeno será vigilada de manera permanente debido a que un evento de esta magnitud puede modificar las condiciones habituales de temperatura y precipitación en diferentes zonas del país. "Los principales centros internacionales de monitoreo climático, entre ellos la NOAA, el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Ideam, mantienen un alto nivel de confianza en la continuidad e intensificación del evento durante los próximos meses".

Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó que el comportamiento observado confirma la permanencia de las condiciones de El Niño y llamó la atención sobre los posibles efectos que podría tener el fenómeno. "Estas condiciones favorecen una mayor evapotranspiración, incrementan la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos, y pueden contribuir al desarrollo de episodios de estrés hídrico, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad o con antecedentes de déficit de precipitación", señaló la funcionaria. Rueda agregó que la entidad continuará realizando el seguimiento para entregar información que permita a las autoridades tomar medidas de prevención frente a los posibles impactos.



¿Qué efectos puede tener El Niño en Colombia?

Menos lluvias y más calor: se podrían presentar períodos con menores precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Caribe, junto con un incremento de las temperaturas y una mayor pérdida de humedad del suelo.

se podrían presentar períodos con menores precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Caribe, junto con un incremento de las temperaturas y una mayor pérdida de humedad del suelo. Presión sobre las fuentes de agua: la reducción de las lluvias podría disminuir los caudales de ríos y los niveles de los embalses, afectando el suministro de agua para las comunidades, el campo, la generación de energía y los ecosistemas.

la reducción de las lluvias podría disminuir los caudales de ríos y los niveles de los embalses, afectando el suministro de agua para las comunidades, el campo, la generación de energía y los ecosistemas. Mayor riesgo de incendios: las condiciones secas y las altas temperaturas pueden facilitar la aparición y propagación de incendios de cobertura vegetal, además de generar episodios de mala calidad del aire por el humo.

las condiciones secas y las altas temperaturas pueden facilitar la aparición y propagación de incendios de cobertura vegetal, además de generar episodios de mala calidad del aire por el humo. Afectaciones al campo: agricultores y productores pecuarios podrían enfrentar pérdidas debido a la menor disponibilidad de agua y a las temperaturas elevadas, mientras aumentaría la demanda sobre los sistemas de abastecimiento.

agricultores y productores pecuarios podrían enfrentar pérdidas debido a la menor disponibilidad de agua y a las temperaturas elevadas, mientras aumentaría la demanda sobre los sistemas de abastecimiento. Riesgos para la salud: las altas temperaturas pueden favorecer casos de deshidratación e insolación, especialmente entre niños y adultos mayores. También podrían aumentar las condiciones favorables para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

las altas temperaturas pueden favorecer casos de deshidratación e insolación, especialmente entre niños y adultos mayores. También podrían aumentar las condiciones favorables para la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Problemas respiratorios: el humo producido por incendios y el deterioro de la calidad del aire pueden incrementar las enfermedades y complicaciones respiratorias.

Frente a las proyecciones, el Ideam recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales "fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, implementar estrategias preventivas frente a incendios de cobertura vegetal y mantener activos los mecanismos de monitoreo y alerta temprana".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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