Juliana Guerrero vuelve a aparecer tras su condena por títulos falsos: “Resistí todas las calumnias”

Juliana Guerrero volvió a aparecer en el ojo público después de que fue condenada por el delito de fraude procesal tras falsificar sus títulos universitarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en la administración de Gustavo Petro. “Yo creo que ya guardé bastante silencio. Resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda”. En la audiencia en la que fue condenada, el juez le dio una reprimenda por sus actos en el momento de cometer el delito y dijo que "no fue un simple error".



Juliana Guerrero finalmente fue condenada por el escándalo de sus títulos académicos falsificados a tres años (excarcelables), pagar una multa de 5 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer argos y funciones públicas durante 2,5 años. La joven de 24 años publicó un video en sus redes sociales, acompañado de una descripción que dice: “Con este video no busco victimizarme, minimizar lo sucedido ni evadir mis responsabilidades. Tampoco pretendo que olviden lo que pasó o que me pidan perdón. Quiero que comprendan cómo, alrededor de una situación judicial, se desató una ola de odio contra mí y mi familia”. Esto se suma a una publicación que hizo Guerrero con sus palabras de disculpas, que leyó en la audiencia de este 9 de septiembre como parte del acuerdo hecho con la Fiscalía. Esta vez, la joven originaria del Cesar se despachó largo y tendido sobre lo que vivió a lo largo del proceso.

Guerrero dijo que en medio de la polémica “se metieron” con su familia y acusaron a su mamá de ser comandante de un grupo ilegal. “Hoy quiero hablar de mí, de lo que se ha dicho, de la decisión que tomé. Quiero que el país conozca mi voz. Durante este tiempo se han dicho muchas cosas sobre mí. Me han llamado de todo en todos lados”, indicó. La hoy condenada recordó que hubo quienes la llamaron “guerrillera” y acusó a congresistas y dignatarios de referirse a ella como “la reina o la querida” y los señaló de usar su privacidad para ganar votos en tiempos de campaña. “Qué curioso, sobre todo porque pareciera que esa curul la ganaron a costa mía. Pero asimismo, esa agenda de juventud es que tanto les importó. Por lo visto, ya no les interesa”.

Guerrero aseguró que no tuvo ningún inconveniente en ir y dar la cara a la justicia y le dio un mensaje al país: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. Acto seguido, dio un resumen de lo que ha sido su vida de 24 años. “Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida”. Durante este tiempo, aseguró Juliana, se sintió humillada y con vergüenza, sin el derecho a “vivir, salir y sonreír”.



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“Sentí en algún momento que perdí todo, me sentí vacía y es incómodo y hasta me da vergüenza todas las veces que yo vi mi cara y mi nombre en tantas noticias, redes sociales y demás, que yo creo que de manera involuntaria a veces me da pena decir cómo me llamo. Y esto no ha sido fácil”, relató. Guerrero afirmó que será difícil retomar su vida, pero que no se esconderá y frecuentará sus lugares habituales para seguir adelante.

María Paula Rodríguez Rozo

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