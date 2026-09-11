Número y signo ganadores del Super Astro Luna de hoy, viernes 11de septiembre: resultados oficiales

Las horas nocturnas de este viernes concluyen con la acostumbrada expectativa alrededor de las plataformas de apuestas en todo el territorio nacional. Con la salida oficial de las balotas en la emisión de la noche, miles de ciudadanos contrastan los registros de sus billetes físicos y digitales con el objetivo de confirmar si la combinación de su elección fue beneficiada por el azar en el último sorteo del chance Super Astro luna.



Verificación oficial del sorteo nocturno

El espacio dispuesto para la consignación del reporte validado por los delegados de Coljuegos y el concesionario Corredor Empresarial S.A. es el siguiente:

Combinación de cuatro números: [ _ _ _ _ ]

[ _ _ _ _ ] Signo del zodiaco premiado: [ Pendiente por actualizar ]

Aviso de actualización: Los datos numéricos y el signo zodiacal se cargarán en este módulo de manera inmediata tras el término del escrutinio transmitido en directo.



Parámetros de cobro y liquidación de apuestas

El esquema financiero del Super Astro Luna se fundamenta en un modelo proporcional que multiplica la apuesta neta ingresada al sistema (deduciendo el IVA correspondiente). Para acceder a cualquiera de las tres escalas de pago, las cifras deben coincidir estrictamente de izquierda a derecha:

Categoría Superior (4 cifras + signo coincidente): Multiplica por 42.000 veces la inversión inicial.

Multiplica por la inversión inicial. Categoría Intermedia (3 cifras + signo coincidente): Multiplica por 1.000 veces el valor jugado.

Multiplica por el valor jugado. Categoría Básica (2 cifras + signo coincidente): Multiplica por 100 veces el valor abonado.

Mecánica del sorteo y cronograma de emisión

Clasificado legalmente bajo la figura de juego novedoso de suerte y azar, el Super Astro Luna permite al participante libertad en el armado de su boleto. El usuario escoge una secuencia de cuatro dígitos (comprendidos entre el 0000 y el 9999) y la vincula a un signo zodiacal de los 12 disponibles.



La extracción nocturna de las balotas se emite diariamente por la señal de Canal 1 en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y feriados: 8:30 p. m.

Procedimiento normativo para hacer efectivo el premio

Los tenedores de formularios que coincidan con la extracción de este viernes 11 de septiembre deben cumplir las siguientes fases administrativas para la reclamación de sus fondos:

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Preservación del comprobante: El tiquete físico debe conservarse en condiciones óptimas de legibilidad, libre de enmendaduras o alteraciones. Límite de cobro directo: Premios con valores inferiores a las 48 UVT pueden desembolsarse en las taquillas de las redes habilitadas (SuRed y SuperGIROS) presentando la cédula de ciudadanía original. Proceso para montos de alta cuantía: Cuando la cuantía alcance o supere las 182 UVT, el cobro requiere formalización presencial en sedes administrativas. Se solicitará fotocopia de la cédula ampliada al 150%, certificación de cuenta bancaria del titular (máximo 30 días de expedición) y la firma de la declaración SIPLAFT. Ajustes fiscales: Toda ganancia que supere los techos de exención estará cobijada por una retención del 20% por concepto de ganancia ocasional. La vigencia legal del comprobante para hacer efectivo el dinero vence a los 365 días del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.