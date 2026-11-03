Lotería del Tolima de hoy, martes 3 de noviembre: revise el número ganador y la serie

La Lotería del Tolima realiza este martes 3 de noviembre de 2026 su sorteo semanal, que fue trasladado debido al festivo del lunes 2 de noviembre. Los jugadores podrán conocer el número ganador del premio mayor y los resultados de los premios secos para comprobar si sus billetes fueron favorecidos.

Resultados de la Lotería del Tolima hoy, 3 de noviembre

Este martes se lleva a cabo el sorteo número 4194 de la Lotería del Tolima, que entrega un premio mayor de $3.500 millones. La jornada se desarrolla en el horario habitual de las 10:30 de la noche.

Publicidad

Número ganador: [PENDIENTE DE RESULTADO OFICIAL]

Serie: [PENDIENTE DE RESULTADO OFICIAL]

Premio mayor: $3.500 millones

Los resultados de los premios secos también se podrán consultar una vez termine el sorteo y se publique el listado oficial.



¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería del Tolima?

Además del premio mayor, la lotería cuenta con diferentes categorías de premios secos. Para este sorteo, el plan anunciado incluye:



Tres premios secos de $70 millones.

Un premio seco de $40 millones.

Dos premios secos de $24 millones.

Un premio seco de $20 millones.

Tres premios secos de $15 millones.

Diez premios secos de $5 millones.

Los números y las series ganadoras de cada categoría se deben verificar en el acta oficial del sorteo.

Publicidad

¿Por qué juega la Lotería del Tolima este martes?

La Lotería del Tolima realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 10:30 p. m. Sin embargo, cuando ese día coincide con un festivo, la jornada se traslada al martes siguiente, en el mismo horario.

Por esa razón, el sorteo 4194 se realiza este 3 de noviembre y no el lunes festivo. La transmisión se puede seguir a través del canal P&C de Ibagué y de la página oficial de Facebook de la entidad.

Publicidad

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería del Tolima?

Los apostadores pueden revisar los números ganadores en el portal oficial de la Lotería del Tolima, en la sección de resultados. Allí se publica la información correspondiente al premio mayor y a las demás categorías.

También es importante comparar el número completo y la serie del billete, pues ambos datos pueden ser necesarios para determinar si se obtuvo un premio.

Publicidad

Si su billete resulta ganador, consérvelo y consulte los requisitos para reclamar el dinero. La entidad recuerda que los premios tienen un plazo legal para ser reclamados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL