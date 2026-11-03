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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Luna, último sorteo del martes 3 de noviembre de 2026: números ganadores

Resultados Super Astro Luna, último sorteo del martes 3 de noviembre de 2026: números ganadores

Conozca los resultados EN VIVO del popular chance Super Astro Luna. Los números ganadores y el signo zodiacal.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Resultados Super Astro Luna, último sorteo del martes 3 de noviembre de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de Super Astro Luna.
Archivo

La reciente edición del Super Astro Luna genera expectativa entre los apostadores del país, quienes consultan los números oficiales y el signo zodiacal correspondientes al sorteo de esta noche.

¿Qué número cayó en el Super Astro Luna?

Los participantes de este juego de suerte y azar deben verificar detalladamente los tiquetes impresos para contrastar las cifras oficiales emitidas por la operadora autorizada. A continuación se detallan los datos principales del sorteo:

  • Número ganador: Pendiente
  • Signo Zodiacal: Pendiente

Procedimiento para reclamar el premio mayor

En caso de acertar la combinación numérica y el signo zodiacal correspondiente, el apostador debe seguir un protocolo estricto para hacer efectivo el cobro del dinero obtenido. El tiquete original cumple un rol fundamental, ya que se constituye como el único comprobante válido ante la red de distribución autorizada.

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Las personas con tiquetes premiados menores deben acudir a los puntos de venta autorizados con el documento de identidad original y en buen estado. Para montos superiores, aplican validaciones adicionales exigidas por la normatividad nacional vigente para garantizar la transparencia de la transacción financiera.

Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Los premios obtenidos en juegos de suerte y azar en el territorio nacional están sujetos a las deducciones tributarias establecidas por el Estado colombiano. La legislación fiscal vigente aplica una retención por concepto de ganancia ocasional sobre el valor total del premio obtenido.

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Dicho descuento se efectúa directamente en el momento del pago por parte de la entidad operadora, la cual actúa como agente retenedor antes de transferir los recursos económicos al ciudadano ganador. Conviene revisar las disposiciones de la DIAN respecto al porcentaje aplicable para la vigencia fiscal en curso.

Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de participar exclusivamente en redes de apuestas debidamente legalizadas y vigiladas por el Estado. La entidad encargada de regular, autorizar y fiscalizar la operación de estos juegos a nivel nacional es Coljuegos.

Adquirir tiquetes en establecimientos autorizados garantiza que los recursos recaudados se transfieran de manera directa al sistema de salud pública del país. Jugar en canales ilegales priva a los sectores sociales de recursos financieros esenciales y anula cualquier respaldo legal en caso de reclamaciones por premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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