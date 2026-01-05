Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 5 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima lleva a cabo una nueva edición de su sorteo tradicional este lunes 5 de enero, con un premio mayor de $3.000 millones de pesos. La transmisión inicia a las 10:30 p. m., como es habitual, y se desarrolla simultáneamente con otros juegos de azar nacionales, incluyendo la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según la entidad, el total de premios repartidos superó los $9.600 millones, cifra que abarca los premios principales, bonos especiales y distintos incentivos contemplados en el plan oficial de la lotería. Los ganadores pueden ser quienes compren el billete completo o sus fracciones, ya sea en los puntos de venta autorizados o mediante las plataformas digitales, que permiten participar desde cualquier lugar del país. Este sorteo reafirma la tradición de la Lotería del Tolima y su compromiso por ofrecer grandes premios y oportunidades de juego accesibles a nivel nacional.



Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 5 de enero de 2026

El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima de este lunes, correspondiente al premio mayor de $3.000 millones, fue verificado por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio mayor: $3.000.000.000

"El carro de mis sueños": $150.000.000

"La casa de mis sueños": $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y la última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

¿Cómo adquirir billetes de la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima ofrece a sus participantes dos formas de obtener billetes: de manera presencial o por internet. De manera presencial, los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, así como en distribuidores locales ubicados en distintas ciudades y municipios del país.



Para quienes prefieren la modalidad digital, los billetes están disponibles a través del sitio oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El proceso es sencillo:



Crear cuenta: Registrar los datos personales requeridos, como nombre completo, documento de identidad, edad y correo electrónico.

Elegir el juego: Seleccionar la opción correspondiente a la Lotería del Tolima.

Seleccionar números: Escoger los números de manera manual o dejar que el sistema los asigne automáticamente.

Definir fracciones: Indicar la cantidad de fracciones del billete que se desea comprar.

Realizar el pago: Completar la transacción usando PSE u otros métodos electrónicos disponibles.

Guardar comprobante: Conservar el recibo digital que respalda la compra y sirve como comprobante legal en caso de resultar ganador.