COLOMBIA DECIDE 2026
PRECIO DE GASOLINA
ACCIDENTE EN BOLIVIA
SARA SOFÍA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana, último sorteo sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana, último sorteo sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana juega este sábado a las 10:55 a.m. Noticias Caracol le cuenta los resultados completos del sorteo número 5357 con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de feb, 2026
Dorado Mañana 28 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Mañana 28 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
Getty Images - El Dorado

Este sábado, 28 de febrero de 2026, llega una nueva oportunidad para aquellos que le apostaron a El Dorado Mañana. El juego está programado para mañana a las 10:55 y corresponde al sorteo número 5357. La transmisión en vivo se realiza por YouTube a través de los canales autorizados. El boleto debe mantenerse en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio en caso de acierto.

Números ganadores del Dorado Mañana, 28 de febrero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este sábado de El Dorado Mañana, son los siguientes:

  • Número mayor:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta cifra:

La verificación del premio se realiza con un único criterio: la combinación registrada debe coincidir de forma exacta con la establecida en las reglas del sorteo. No se aceptan coincidencias parciales ni alteraciones en el orden. La apuesta debe quedar registrada en la modalidad oficial y en la secuencia definida, porque ese registro determina el acierto y el derecho a reclamar el premio.

Últimos resultados de El Dorado Mañana

FechaNúmeroSerie
Viernes 27 febrero 202635141
Jueves 26 febrero 202646371
Miércoles 25 febrero 202672773
Martes 24 febrero 202601482
Lunes 23 febrero 202623710
Sábado 21 febrero 202651425
Viernes 20 febrero 202696623
Jueves 19 febrero 202619375
Miércoles 18 febrero 202620512
Martes 17 febrero 202626285
Lunes 16 febrero 202674853
Sábado 14 febrero 202684773
Viernes 13 febrero 202668241
Jueves 12 febrero 202676975
Miércoles 11 febrero 202679739
Martes 10 febrero 202644924
Lunes 09 febrero 202619507
Sábado 07 febrero 202648487
Viernes 06 febrero 202655547
Jueves 05 febrero 202660736
Miércoles 04 febrero 202651463
Martes 03 febrero 202685378
Lunes 02 febrero 202698016
Sábado 31 enero 202609099
Viernes 30 enero 202686327
Jueves 29 enero 202664259
Miércoles 28 enero 202611050
Martes 27 enero 202691355
Lunes 26 enero 202642284
Sábado 24 enero 202645040
Viernes 23 enero 202619423
Jueves 22 enero 202651277

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.

Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

