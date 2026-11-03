Loterías de Cundinamarca y Tolima: los resultados de los sorteos de este martes 3 de noviembre

Las loterías de Cundinamarca y del Tolima realizaron sus sorteos este martes 3 de noviembre de 2026, luego de trasladar sus jornadas habituales del lunes por el festivo en Colombia. Los dos juegos entregaron premios millonarios y los apostadores esperan conocer los números ganadores y las series para comprobar si sus billetes resultaron favorecidos.



Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima hoy

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo 4827, mientras que la Lotería del Tolima realizó el sorteo 4194. Estos son los datos de los premios mayores:



Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4827.

Número ganador: 9251

Serie: 149.

Lotería del Tolima

Sorteo: 4194.

Número ganador: 8708

Serie: 133

¿Qué premios secos entregaron las loterías?

Además de los premios mayores, ambos sorteos contemplan diferentes premios secos. En el caso de Cundinamarca, los valores anunciados incluyen categorías de $500 millones, $300 millones, $100 millones, $20 millones y $10 millones.

Por su parte, la Lotería del Tolima cuenta con premios secos de $70 millones, $40 millones, $24 millones, $20 millones, $15 millones y $5 millones.

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Los números y las series de estas categorías deben consultarse en los resultados oficiales de cada entidad.



¿Por qué jugaron este martes y no el lunes?

Tanto la Lotería de Cundinamarca como la del Tolima realizan habitualmente sus sorteos los lunes. No obstante, debido al festivo del 2 de noviembre, las dos entidades trasladaron sus jornadas para este martes 3 de noviembre, manteniendo sus respectivos horarios.



Los apostadores pueden consultar los resultados completos en las páginas oficiales de las loterías y verificar el número y la serie de sus billetes antes de reclamar cualquier premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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