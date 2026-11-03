Qué cayó en la Lotería de la Cruz Roja hoy, 3 de noviembre de 2026: número ganador y serie

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana tiene programado un nuevo sorteo para este martes 3 de noviembre de 2026. Los jugadores esperan conocer el número ganador del premio mayor y la serie, además de los resultados de los premios secos que se entregan en esta jornada.



¿Qué número cayó en la Lotería de la Cruz Roja el 27 de octubre?

En el sorteo anterior, realizado el martes 27 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 8663, de la serie 218, correspondiente al sorteo 3177.

Este resultado corresponde al sorteo de la semana pasada y no debe confundirse con el de este martes. Los jugadores deben verificar el número y la serie publicados para la fecha correspondiente antes de revisar sus billetes.

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería de la Cruz Roja?

Los resultados se pueden consultar en la página oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, donde se publican los números ganadores y los boletines de cada sorteo.

La entidad programa habitualmente sus sorteos los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal Uno y Facebook Live.

Además del premio mayor, el sorteo incluye premios secos de diferentes cuantías y aproximaciones, de acuerdo con el plan de premios vigente.

El premio mayor alcanza aproximadamente los 7.000 millones de pesos. Según la información suministrada, el plan de premios incluye:



1 seco de 200 millones de pesos.

4 secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja de hoy, martes 3 de noviembre

Número ganador del premio mayor: 8607

8607 Serie: 153

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben conservar el documento original en buen estado y consultar los requisitos establecidos para el cobro. Para reclamar un premio, se solicita la identificación del ganador y la documentación correspondiente, según la cuantía y la categoría del premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.