Luis Carlos Sarmiento Angulo renuncia a la presidencia del Grupo Aval: estas fueron las razones

Uno de los empresarios más importantes de Colombia renunció a la presidencia del grupo que durante décadas se propuso construir y que ha sido uno de los motores del desarrollo en el país. Se trata de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien dio un paso al costado en el manejo del Grupo Aval.



Querer descansar es uno de los motivos que expuso el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo al presentar su renuncia como presidente de la junta directiva del Grupo Aval.

El banquero se retira a sus 91 años, luego de haber construido un gran imperio empresarial en Colombia. Según la revista Forbes, este hombre hace parte de las cuatro personas más ricas del país, junto a David Vélez, Jaime Gilinski y Beatriz Dávila de Santo Domingo. La riqueza de Sarmiento Angulo, según la misma revista, llega a los 7.300 millones de dólares.

"Como siempre en la vida llegó un momento en que es necesario un cambio, motivado por la fatiga, el deseo de descansar o un cambio personal, así como por la necesidad de una renovación para darle cabida en el grupo a las nuevas generaciones", indicó Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Con ese mismo propósito que mencionó el empresario de darle paso a las nuevas generaciones, propuso que su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez lo remplace en la presidencia de la junta directiva del Grupo Aval. Una sucesión que pone fin a la historia de este ingeniero civil que empezó su vida laboral precisamente ejerciendo esa profesión.



"Luego de una profunda reflexión, he tomado la decisión de retirarme de la junta directiva del Grupo Aval, posición que he ocupado desde su fundación hace 30 años y desde la cual he tenido todo este tiempo una visión completa, permanente y oportuna de todas nuestras empresas", agregó el banquero.



Las empresas que se consolidaron durante el tiempo presidido por Sarmiento Angulo y que hacen parte del Grupo Aval son Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AV Villas, Porvenir, Corficolombiana y medios de comunicación como El Tiempo y City TV.

El anuncio de la renuncia se presentó durante el desarrollo de la asamblea del Grupo Aval, donde destacaron que las ganancias del grupo cayeron 70,2% y llegaron hasta los $739.000 millones en 2023, un año donde hubo altas tasas de interés que, según los expertos, afectaron al sector financiero.