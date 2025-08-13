Chontico Día resultados hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: números ganadores

El Chance Chontico es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Está avalado por la Lotería del Valle y permite a los jugadores apostar a un número de cuatro cifras, con la posibilidad de obtener premios en efectivo según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado.
Este juego se caracteriza por su frecuencia y variedad de sorteos, lo que incrementa las oportunidades de ganar. Actualmente, el Chance Chontico cuenta con tres modalidades de sorteo, cada una con horarios específicos:
¿Cuántas veces juega Chontico al día?
Chontico Día
- Se juega todos los días, incluidos domingos y festivos.
- El sorteo se realiza a la 1:00 p. m.
Chontico Noche
- Se juega de lunes a viernes a las 7:00 p. m.
- Los sábados a las 10:00 p. m.,
- Y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.
Super Chontico Millonario
- Se realiza una vez por semana, los jueves a las 9:30 p. m.12.
Cada sorteo ofrece diferentes niveles de premio, desde aciertos parciales (una, dos o tres cifras) hasta el premio mayor por acertar las cuatro cifras en orden. El juego puede realizarse en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales, y los resultados se publican en medios oficiales y canales regionales como Telepacífico.
Resultados completos Chontico Día del 13 de agosto de 2025
- Números ganadores: 0211
- Quinta cifra: 8
Resultados últimos sorteos Chontico
- Chontico Noche sorteo 6249 del 12 de agosto: 4284
- Chontico Día sorteo 8155 del 12 de agosto: 3921
- Chontico Noche sorteo 6248 del 11 de agosto: 3014
- Chontico Día sorteo 8154 del 11 de agosto: 6214
- Chontico Noche sorteo 6247 del 10 de agosto: 2864
- Chontico Día sorteo 8153 del 10 de agosto: 8334
- Chontico Noche sorteo 6246 del 09 de agosto: 4190
- Chontico Día sorteo 8152 del 09 de agosto: 2841
- Chontico Noche sorteo 6245 del 08 de agosto: 9362
- Chontico Día #8151 08 de Agosto del 2025 0547
- Chontico Noche sorteo 6244 del 07 de agosto: 4210
- Chontico Día sorteo 8150 del 07 de agosto: 1144
- Chontico Noche sorteo 6243 del 06 de agosto: 6582
- Chontico Día sorteo 8149 del 06 de agosto: 2963
- Chontico Noche sorteo 6242 del 05 de agosto: 7651
- Chontico Día sorteo 8148 del 05 de agosto: 4169
¿Cómo se reclaman los premios del Chontico?
Para reclamar un premio del chance Chontico, lo primero que se debe hacer es verificar que el número apostado coincida con el resultado oficial del sorteo. Si hay coincidencia total o parcial, es necesario identificar cuántas cifras se acertaron (una, dos, tres o cuatro) y calcular el valor del premio según el monto apostado.
Los premios pequeños, como los obtenidos por acertar una o dos cifras, pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se hizo la apuesta, siempre que no superen el límite establecido por la empresa. Para ello, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad.
Publicidad
En el caso de premios mayores, como los que se ganan al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el proceso requiere más documentación. El ganador debe entregar una fotocopia de su cédula, llenar un formulario con sus datos personales (nombre, número de identificación, dirección, teléfono y firma), y en algunos casos, incluir su huella dactilar. Este trámite se realiza en oficinas autorizadas por la empresa operadora.
Además, si el premio supera cierto monto, se aplica automáticamente una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales. Es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se pierde, se deteriora o se altera, no será posible hacer el cobro. También es importante tener en cuenta los plazos establecidos para reclamar, ya que los premios tienen una vigencia limitada.
Chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita 1
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita 2
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL