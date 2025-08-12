Resultados de Lotería de la Cruz Roja del último sorteo del martes 12 de agosto: números ganadores.

Este martes 12 de agosto de 2025, la Lotería de la Cruz Roja llevará a cabo su sorteo número 3114, una tradición semanal en Colombia. El evento, que se celebrará a las 10:55 p. m., podrá ser seguido en vivo a través del Canal 1 o por medio de las redes sociales oficiales de la organización, como su página de Facebook. En esta ocasión, el sorteo coincidirá con el de la Lotería del Huila, que también se llevará a cabo esa misma noche en plataformas autorizadas.

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, que van del 0000 al 9999. Además del premio mayor, se entregan premios secos y recompensas para quienes acierten aproximaciones al número ganador principal. Los fondos recaudados por la Lotería de la Cruz Roja son destinados a sus programas de ayuda humanitaria, ya que es una entidad sin ánimo de lucro.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja 12 de agosto

El sorteo de esta jornada correspondió al número 3108 y ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:

Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:

Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:

Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja se distribuye a través de una extensa red de venta que cubre los 31 departamentos de Colombia y Bogotá, facilitando así el acceso a los billetes en todo el país. Esta red no solo asegura una amplia cobertura, sino que también proporciona empleo a quienes participan en su comercialización. Cada billete completo consta de tres fracciones y tiene un valor total de 15.000 pesos.

No obstante, los jugadores pueden optar por adquirir una sola fracción, cuyo precio es de 5.000 pesos. Para encontrar el punto de venta más cercano, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja. En caso de resultar ganadores, deberán presentar el billete original, en buen estado y sin alteraciones, en la sede autorizada correspondiente a su región para reclamar el premio.



¿Qué hacer si gana la Lotería de la Cruz Roja?

Si resulta ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, deberá realizar el trámite de cobro de manera presencial. Para ello, debe presentar su cédula de ciudadanía vigente en las oficinas principales de la entidad, ubicadas en Bogotá, en la Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Para verificar si su billete ha sido premiado, puede consultar el boletín oficial de resultados en la página web de la Lotería o en sus redes sociales. También tiene la opción de llamar al número (1) 3115432, opción 0 o extensión 100, o dirigirse a los puntos de venta y oficinas de distribuidores autorizados.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a una retención en la fuente del 20% cuando superan las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). El valor neto del premio puede confirmarse en el plan de premios oficial de la Lotería de la Cruz Roja. Antes del sorteo, se recomienda verificar la autenticidad del billete adquirido, prestando atención a los siguientes detalles:



Fecha del sorteo: Asegúrese de que coincida con el número impreso en el billete.

Valor del billete: Si es completo, debe ser de 15.000 pesos; si es una fracción, su valor será de 5.000 pesos.

Estado físico: El billete no debe tener tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.

Número y serie: Deben estar claramente impresos tanto en texto como en cifras.

Código de barras: Verifique que esté presente, junto con el nombre, dirección y teléfono del distribuidor autorizado.

