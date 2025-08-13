Precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 13 de agosto, según Banco de la República

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado se fijó en $4.017,12, según el reporte oficial del Banco de la República. El precio del dólar representa una disminución de $28,75 frente al día anterior, cuando la TRM se ubicó en $4.045,87. La variación diaria fue de -0,71 %, lo que indica una leve tendencia bajista en el comportamiento de la divisa.

Este descenso se suma a una serie de movimientos que han caracterizado el comportamiento del dólar en lo corrido del mes de agosto. Desde el 1 de agosto, cuando la TRM se ubicó en $4.186,71, la moneda estadounidense ha perdido $169,59, lo que equivale a una variación acumulada de -4,05 % en menos de dos semanas.

El valor más alto registrado en el mes fue el del 1 de agosto, mientras que el más bajo corresponde al 13 de agosto. El promedio de la TRM en este periodo fue de $4.079,34, con una mediana de $4.049,35. La desviación estándar fue de $49,87, lo que indica que la mayoría de los valores estuvieron relativamente cercanos al promedio. El coeficiente de variación fue de 1,22 %, reflejando una baja volatilidad en el comportamiento del dólar durante este lapso.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Le contamos cuáles son los precios aproximados del dólar hoy en casas de cambio de seis ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.950 $4.030 Medellín $3.830 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $3.990 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial que indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense en un día determinado. Esta tasa se calcula con base en las operaciones reales de compra y venta de divisas que se realizan en el mercado cambiario colombiano, y es publicada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La importancia de la TRM en Colombia radica en que funciona como referencia para una amplia gama de transacciones económicas y financieras. Por ejemplo, empresas que importan productos utilizan la TRM para calcular el costo de sus compras en dólares, mientras que quienes exportan bienes reciben sus pagos en esa moneda y deben convertirlos a pesos según esta tasa. Asimismo, los ciudadanos que realizan pagos internacionales, reciben remesas o planean viajes al exterior, ven reflejado el impacto de la TRM en sus gastos diarios.

Además, la TRM influye en el precio de bienes y servicios que dependen de insumos importados, lo que puede incidir directamente en la inflación. También afecta el valor de la deuda externa del país y de las empresas, ya que una variación en el tipo de cambio puede aumentar o disminuir el monto que se debe pagar en pesos. Por estas razones, la TRM es considerada un indicador clave de la salud económica nacional y de la confianza que los mercados tienen en la moneda colombiana.



El euro sube a 1,1658 dólares con la inflación de EE. UU. al 2,7 %

El euro cotizaba este martes a 1,1658 dólares después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos indicara que el índice de precios al consumo en ese país se mantuviera en un 2,7 % interanual en julio, lo mismo que en junio. El euro se cambiaba este martes a las 15.00 horas GMT a 1,1658 dólares, por encima de los 1,1595 dólares del lunes. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1606 dólares.

La moneda única se revalorizó ante el dólar un 0,37 % tras conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos, que se mantuvo en julio en un 2,7 %, según informó el BLS. En términos intermensuales, la inflación subió un 0,2 %, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3 %, después de una subida del 0,3 % y el 0,2 % respectivamente en junio.

Estos indicadores están seguidos muy de cerca por la Reserva Federal (Fed) que mantiene la cautela en cuanto a una reducción en los tipos de interés en EE. UU. pese a las presiones de la Casa Blanca. El billete verde perdió valor respecto al euro en un momento en que la incertidumbre comercial internacional se mantiene tras la ampliación de la tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China.

Este martes terminaba la tregua de 90 días que ambas naciones, las dos mayores economías del mundo, habían pactado en mayo, aunque Pekín y Washington acordaron prorrogar esa paz temporal en un conflicto comercial desatado por la ola de gravámenes lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Con el nuevo retraso quedan en el 30 % los aranceles por parte de Estados Unidos a los bienes chinos -de ellos, 20 % a cuenta del fentanilo- y en el 10 % los de China a los estadounidenses.

No obstante, EE. UU. impuso antes del envite actual gravámenes a ciertos productos chinos que todavía siguen vigentes, como el del 100 % a los vehículos eléctricos o el del 50 % a los paneles solares.

