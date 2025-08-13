Dorado Mañana resultados de hoy, 13 de agosto de 2025: este es el número ganador

El Chance Dorado es una modalidad de juego de azar muy popular en Colombia, gestionada por el operador Paga Todo y el Grupo Empresarial en Línea. Se trata de una rifa en la que los jugadores apuestan a un número de cuatro cifras, con la esperanza de que coincida con el resultado del sorteo correspondiente. Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite apuestas desde montos bajos y ofrece premios proporcionales al valor apostado y al número de cifras acertadas.



¿Cuántas veces juega el Chance Dorado al día?

El Chance Dorado se divide en tres sorteos diarios, cada uno con horarios específicos:



Dorado Mañana: se juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m.

Dorado Tarde: se realiza también de lunes a sábado a las 3:25 p. m.

Dorado Noche: tiene lugar los sábados a las 10:15 p. m. y los domingos a las 7:25 p. m. En días festivos, el sorteo se celebra a las 7:25 p. m.

Cada sorteo ofrece diferentes oportunidades de ganar, dependiendo de cuántas cifras del número apostado coincidan con el resultado oficial. Los premios pueden ir desde pequeñas sumas por acertar una sola cifra, hasta montos más significativos por acertar las cuatro cifras en orden.



Resultado Dorado Mañana del 13 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo 5193 Dorado Mañana de hoy fue el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos:



Número: 7392

Tres últimas cifras: 392

Tres primeras cifras: 739

Quinta: 8

¿Cómo y dónde reclamar el premio de El Dorado Mañana?

En caso de que un jugador haya acertado el número ganador en el sorteo Dorado Mañana, el proceso para reclamar el premio está claramente definido por la normativa vigente. El primer paso consiste en confirmar el resultado mediante el acta oficial del sorteo, la cual se encuentra disponible en los canales digitales del operador autorizado. Esta verificación es fundamental para asegurar que el número apostado coincide exactamente con el número sorteado y que la apuesta fue realizada bajo condiciones válidas.

Una vez confirmada la coincidencia, el ganador debe acudir al punto de venta autorizado donde efectuó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. En caso de haber realizado la apuesta a través de una plataforma digital, el comprobante electrónico será igualmente válido, siempre que esté correctamente registrado en el sistema del operador.

Para premios de menor cuantía, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta. Sin embargo, si el monto supera los $500.000 pesos, algunas empresas exigen que el ganador se dirija a una oficina principal o a una entidad bancaria autorizada. En estos casos, se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía y la firma de un formulario de entrega. Los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana. Actualmente, los premios que superan las 48 UVT (aproximadamente $1.742.784 pesos) están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000.

El plazo para reclamar el premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta dentro de ese periodo, el derecho al premio caduca y no podrá ser reclamado posteriormente. Por esta razón, se recomienda conservar el tiquete en un lugar seguro y actuar con prontitud. En caso de que el operador no efectúe el pago en un plazo máximo de 30 días, el ganador tiene derecho a iniciar un proceso legal para exigir el cumplimiento de la obligación.



Chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL