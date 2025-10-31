Nequi está caído este 31 de octubre de 2025, en pleno Halloween: estos servicios no funcionan

Publicidad
En medio de la celebración de Halloween, la aplicación financiera Nequi enfrenta problemas técnicos que han generado inconvenientes a gran parte de sus usuarios en Colombia. Según el reporte oficial del estado de sus servicios, publicado en su portal, varias funciones clave presentan interrupciones parciales y, en algunos casos, fallas mayores.
Entre las principales afectaciones se encuentran los envíos de dinero, tanto a cuentas de Bancolombia como entre usuarios de Nequi. Las transferencias de Bancolombia hacia Nequi también se encuentran limitadas, lo que ha generado demoras en la recepción de fondos y dificultades para completar transacciones cotidianas.
En redes, usuarios ya están comenzando a manifestar este inconveniente: "No puedo ni siquiera hacer un pago por Nequi. Se volvió repetitivo ese tema", "viernes, 5 p.m., nuevamente los usuarios sin disponibilidad de su dinero de Nequi", "Otra vez caído Nequi", "Me acaban de hacer una transferencia por un valor alto y aún no llega a Nequi, ¿quien me responde?", "Se viene a caer Nequi ahora", "A mí me hicieron un pago por Bre-B en Nequi y la plata nunca llegó, ¿dónde está nuestra plata?", son algunos de los comentarios de internautas.
"Hola amig@, en este momento estamos presentando algunas intermitencias con los servicios de la App, el área encargada se encuentran mirando qué está pasando, aquí puedes ver nuestra web oficial de status", respondió Nequi en X a un usuario. Además, informó por medio de su web el estado actual de sus servicios:
Si es usuario de Nequi y desea estar al tanto del estado de sus servicios, es fundamental saber cómo verificar su operatividad para evitar inconvenientes al realizar transacciones o consultas. En los últimos días, algunos usuarios han reportado dificultades para acceder a la plataforma. Para consultar la disponibilidad de Nequi, la mejor opción es visitar su página oficial de estado, que ofrece información actualizada sobre la operatividad de diferentes funcionalidades de la app, como transferencias, pagos, retiros y recargas. Esta página se actualiza constantemente, cada 20 minutos. Este es el link. Debe seguir estos pasos:
Si como usuario encuentra que algunos servicios de Nequi no están disponibles, es recomendable contar con alternativas para gestionar las finanzas de manera eficiente. Estas son algunas recomendaciones:
A pesar de la caída de la aplicación móvil de Nequi, no todos los servicios están caídos, pues algunos presentan intermitencias. Siga estos pasos para retirar su dinero en cuanto los inconvenientes se solucionen por completo:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co