En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / “Luchó por su vida”: relato de papás de Laura Camila, que desestiman versión de que se quitó la vida

“Luchó por su vida”: relato de papás de Laura Camila, que desestiman versión de que se quitó la vida

La familia de Laura Camila Blanco rechaza la versión de suicidio y respalda la evidencia forense que determinó que la joven de 27 años, murió por "asfixia" y que su muerte fue "violenta". Los detalles, en Séptimo Día.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad