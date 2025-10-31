Detalles de muerte de María José Ardila tras reto con licor en un bar de Cali: esto dijo el papá

En Cali, una mujer de 23 años, identificada como María José Ardila, perdió la vida luego de participar en un reto con bebidas alcohólicas que promovía una discoteca. El papá de la víctima habló con Noticias Caracol y dio detalles de lo sucedido.

Andrés Ardila, papá de María José, habló con Noticias Caracol y dio detalles de lo que sucedió con su hija: “Esto es algo muy triste. Mi hija salió a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, salieron dos amigas y mi hija, fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto, hace casi todas las pruebas, las pruebas eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda. Cuando ella se tomó un trago que parece un coctel negro, ella dijo que sabía horrible. Después de eso, ella perdió el conocimiento”.



"No llevaron a mi hija al hospital": papá de María José Ardila

Después de ingerir toda esa cantidad de licor, María José Ardila se desmayó. “En ese momento que está desmayada se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y después de bronco aspirar se quedó sin respiración. Desgraciadamente, la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico, absolutamente nada. Ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital”, manifestó el papá de la joven.

Sobre lo que sucedió después del desmayo, Andrés Ardila dijo que “nadie la atendió. Ellas bajaron del sitio y trataron de coger un taxi. Los taxistas, pensando que ella estaba alicorada, no la recogieron. Llamaron a un amigo que vivía cerca al sitio, él las recogió y las llevó al hospital. Cuando van ellos en camino me llamaron, yo salgo como loco, llegué al hospital y estando en la parte de reanimación veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la entubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza. Fueron 17 minutos en reanimación y realmente luchó por su vida dos días más en la UCI pero no hubo nada que hacer. Realmente esto es algo muy duro, su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer, más o menos 4:00 de la tarde, tomamos la decisión de desconectarla ya con 0 probabilidades de que viviera”.



Las amigas de María José, según Andrés, “está consternadas con lo que está sucediendo. No entendemos cómo esto puede suceder. Realmente no entendemos cómo estos casos siguen pasando en Colombia todo el tiempo. Acabamos de pasar un caso en Bogotá de Andrés Carne de Res con una niña quemada y ahora volvemos a lo mismo. Son situaciones que yo sí quisiera que la gente y los y las alcaldes tuvieran en cuenta y que tomaran represalias sobre sobre estos negocios que hacen eventos y no cuentan con ningún tipo de seguridad”.



Finalmente, Andrés Ardila hizo un llamado a los jóvenes y padres frente a estas situaciones: “Yo quiero llamar a todos los padres y a todos los jóvenes a no acceder a este tipo de retos, a tener mucho cuidado. Ingerir licor en tan poco tiempo no puede ser bueno. Quiero invitar a una velatón el próximo sábado a las 3:00 de la tarde en el parque de las Banderas aquí en Cali para que por favor nos acompañen. Lleven su velita y una luz de esperanza para que estos retos no vuelvan a suceder en Colombia. Esto es inaudito y tenemos que parar con este tipo de prácticas a nivel nacional”.

El papá de María José Ardila indicó que impondrá una denuncia en contra del bar en donde su hija ingirió el licor por las nulas medidas de seguridad que se tomaron para salvarle la vida a la joven de 23 años.

