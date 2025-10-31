En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Detalles de muerte de María José Ardila tras reto con licor en un bar de Cali: esto dijo el papá

Detalles de muerte de María José Ardila tras reto con licor en un bar de Cali: esto dijo el papá

Andrés Ardila, papá de la víctima, narró en Noticias Caracol cómo una celebración entre amigas terminó en tragedia luego de que su hija participara en un reto que resultó mortal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de oct, 2025
Detalles de muerte de María José Ardila tras reto con licor en un bar de Cali: esto dijo el papá

