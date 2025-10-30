En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / VIDEO | Así conquistó el colombiano Brayan Carreño el oro mundial en patinaje artístico sobre ruedas

VIDEO | Así conquistó el colombiano Brayan Carreño el oro mundial en patinaje artístico sobre ruedas

Brayan Carreño se coronó campeón mundial de Solo Danza Sénior en Pekín, consolidando a Colombia como potencia del patinaje artístico. Los Informantes conoció su historia en 2023.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad