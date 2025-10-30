Capturan a señalado autor intelectual de asesinato de B King y Regio Clown en México: esto se sabe

La noche de este jueves 30 de octubre la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del presunto autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, quienes fueron hallados desmembrados el pasado 22 de septiembre en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla.

De acuerdo con los medios locales El País de México y El Universal de México, el hombre fue identificado como Christopher, alias "El Comandante", quien fue acusado haber planeado y cometido el homicidio reportado por las autoridades tras la desaparición de ambos colombianos el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en un gimnasio de la zona exclusiva de Polanco, en Ciudad de México.

En su momento, la entidad de investigación e imputación informó que sus cuerpos, de hecho, se hallaron el 17 de septiembre en una zona sin vigilancia cercana a Tlalmanalco. Las pistas que seguían las autoridades se centraron en un vehículo Mercedes Benz gris que fue visto en cámaras de seguridad transportando a los músicos desde Polanco hacia Iztapalapa, después de que abordaran un primer automóvil que prestó un servicio de aplicación.



Junto a esta captura, las autoridades de México informaron que dieciséis personas, la mayoría extranjeras, fueron detenidas por su presunta relación con el asesinato. La Fiscalía precisó que la hipótesis principal de las muertes está relacionada con la "distribución y comercialización de narcóticos" en eventos donde aparecieron los músicos, al parecer refiriéndose a la fiesta denominada “Independence Day. Sin Censura” a la que fue contratado el cantante B King por Regio Clown y que tuvo lugar el 14 de septiembre.



¿Quién es Christopher, alias "El Comandante"?

Fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a los medios citados la detención del sujeto conocido por el nombre de Christopher, quien además fue imputado por el delito de homicidio. Hay que destacar que, en medio de la indagatoria, no es la primera vez que se menciona el alias de 'El Comandante'.

En el mes de septiembre el periodista mexicano Carlos Jiménez, en su cuenta de X y a través del programa C4 en Alerta, había publicado pantallazos de lo que serían los mensajes que Jorge Herrera envió a su pareja antes de desaparecer. En las imágenes, el DJ le informaba a la mujer que se vería con el "Comandante" y que iba con un hombre identificado como “Mariano escolta”, presunto trabajador del otro mencionado.

"Me cuidaré mucho", indicó Regio Clown, según los pantallazos compartidos por el medio, y añadió: "No confío en nadie". Sin embargo, en el mensaje habría reiterado que "hay que hacer negocios". Tras ello, le mandó el contacto de "mariano escolta", quien sería el "trabajador del comandante". Su pareja, se lee en el chat, le recomendó no ir a "casas", a lo que él respondió: "Solo lugares públicos".

El chat completo compartido por medios locales dice:

—DJ Regio Clown: Amor, ahora voy a una reunión (...) Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real (...) Para que estés pendiente.

—Pareja: Amor con mucho cuidado.

—DJ Regio Clown: Sí, bb (sic), tranquila.

—Pareja: ¿Con quién vas a estar? Mínimo para saber. Por cualquier cosa.

—DJ Regio Clown: Con Mariano y el comandante, le dicen comandante. Sergio lo conoce.

—Pareja: Mándame la ubi (sic) y aquí estoy al pendiente de ti.

—DJ Regio Clown: Me cuidaré mucho, (...) no confío en nadie, pero hay que hacer negocios.

La presunta reunión había sido confirmada por el mánager de B King, Juan Camilo Gallego, quien, entrevista con Noticias en , detalló que los jóvenes salieron al gimnasio Smartfit, ubicado sobre la avenida Masaryk, sobre el medio día y que su última interacción la tuvo con Sánchez alrededor de las 4:36 de la tarde vía WhatsApp, momento en el que le comunicó que iba a almorzar con unas personas "amigos de Regio" y que sus nombres fueron entregados a las autoridades competentes.

El mánager aclaró que, incluso, Herrera le informó que "ya vamos a almorzar con estas dos personas" y que, según aseguró a este canal, lo escuchó "totalmente normal", sin sospechar que algo anormal pudiera estar ocurriendo.



Las otras cuatro personas que habían sido capturadas y su relación con el caso

Además de los 16 detenidos, en el caso ya hay otras cuatro personas vinculadas en el proceso que fueron identificadas como Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N”, Jaime “N”, quienes permanecen privados de la libertad en el penal de Chalco, luego de que un juez los imputara por homicidio calificado y se ordenara una investigación por dos meses para comprobar su responsabilidad en el hecho.

Por el momento, la Fiscalía del Estado de México considera a los procesados como “cooperadores” de los crímenes, mientras se recogen más elementos probatorios. Según conoció El País, las investigaciones sitúan a los cuatro imputados dentro de una posible estructura delictiva vinculada con la Unión Tepito, una organización que opera en la capital mexicana y zonas aledañas. Una testigo protegida relató a las autoridades que un hombre conocido con el alias de “El Puga”, a quien se atribuyó la identidad de Jaime “N”, acudía a ese taller a reparar vehículos y que junto con José Luis “N” serían parte de un grupo denominado “los pesados de la zona”, dedicado a la venta de drogas en Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

Uno de los detenidos, Jaime "N", de 62 años, es el principal señalado de entregar el vehículo color gris, donde, según un dictamen de las autoridades, citado por El Universal y El País, se encontró un vaso de Starbucks con un pitillo y un papel encima con un nombre y la fecha “16 de septiembre” escrita, mismo día en el que se vio a los artistas con vida.

Las pruebas genéticas de los elementos mencionados comprobaron que los restos de saliva en el pitillo coinciden con el ADN de Bayron Sánchez. Entre las pruebas también se identificó a un taller donde habrían alterado y pintado el automóvil de otro color para ocultarlo. En la zona se halló el bote de pintura y las brochas usadas.

