Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Capturan a señalado autor intelectual de asesinato de B King y Regio Clown en México: esto se sabe

Capturan a señalado autor intelectual de asesinato de B King y Regio Clown en México: esto se sabe

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer la detención de alias "El Comandante", acusado de haber planeado y cometido el asesinato de los dos colombianos. Detuvieron a otras 16 personas. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 30 de oct, 2025
Crimen B King y Regio Clown (1).jpg
B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre en un lote. -
Fotos: redes sociales

