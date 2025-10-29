Nequi tendrá mantenimiento de su aplicación y no funcionará: fecha y hora exacta

La aplicación Nequi tiene un mantenimiento programado para los próximos días, según informaron desde la empresa. El servicio y la disponibilidad de la app no funcionará durante este período, pero se espera que no afecte en gran medida a los usuarios.

"Las jornadas de actualización programadas y planeadas con anticipación buscan que el desempeño de la app sea cada vez mejor. Por eso, contamos con equipos multidisciplinarios de tecnología, procesos, operación, servicio y producto que trabajan por la disponibilidad de nuestros servicios para que las transacciones sean lo más eficientes posible", se lee en un comunicado oficial de Nequi.

¿Cuándo será la franja de mantenimiento de Nequi?

La entidad explicó que las actualizaciones son necesarias para que su plataforma tecnológica siga funcionando de la manera correcta y óptima. "Entendemos el impacto y utilidad que tiene Nequi para las personas. Precisamente, pensando en su bienestar, desarrollamos acciones que nos ayudarán poco a poco a lograr una estabilidad cada vez mayor y mantener nuestra tecnología a la vanguardia, para acompañar a nuestros usuarios en su cotidianidad", comentaron.



El horario para el mantenimiento y actualización de la app se hace en un momento de poca afectación. "Sabemos que para los usuarios organizarse con sus gastos y la administración de tu dinero es muy importante, y que confían en nosotros para hacerlo. Por eso, les avisamos con días de antelación sobre nuestras jornadas de mantenimiento".



En aras de garantizar una poca o nula afectación a los usuarios de la aplicación en su cotidianidad, se programo la actualización en un horario de poca afectación según el análisis transaccional y de uso de la app que hacen desde la empresa. La fecha del mantenimiento será el próximo martes 4 de noviembre entre las 2:00 a. m. y 3:00 a. m.

"Durante este lapso, no habrá ingreso a la app Nequi de forma temporal para que nuestro equipo pueda hacer las actualizaciones necesarias y así sigamos acompañando a nuestros 26 millones de usuarios en el manejo de su plata en el día a día. Además, es posible que en el futuro se realicen nuevos mantenimientos programados para seguir fortaleciendo nuestra tecnología", concluyeron en el comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL