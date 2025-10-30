En vivo
SÉPTIMO DÍA

“Escuchamos gritos y vulgaridades”: amigos contaron qué pasó antes de caída de Laura Camila Blanco

Al menos siete amigos estaban en el apartamento cuando Laura Camila Blanco cayó de un noveno piso la madrugada del 27 de julio de 2025. Séptimo Día conoció lo que le contaron a la Policía.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 30 de oct, 2025
