En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / El requisito del FNA para aplicar al 100% de financiación al comprar vivienda: ojo al dato

El requisito del FNA para aplicar al 100% de financiación al comprar vivienda: ojo al dato

La entidad confirmó una nueva medida que ofrecerá créditos que financien el 100% del valor de la vivienda, sin exigir cuota inicial. Le contamos de qué se trata y a quiénes beneficia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
El único requisito del FNA para aplicar al 100% de financiación al comprar vivienda: tome nota
El beneficio no se limita a trabajadores con contrato formal ni a quienes tienen cesantías. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad