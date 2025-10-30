En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / "Necesito el apoyo de bogotanos para recuperar orden y seguridad": Galán sobre medidas de Halloween

"Necesito el apoyo de bogotanos para recuperar orden y seguridad": Galán sobre medidas de Halloween

El mandatario local se pronunció sobre las manifestaciones de motociclistas que se llevaron a cabo este jueves 30 de octubre tras las restricciones anunciadas para este fin de semana de Halloween en Bogotá. El alcalde aseveró que "ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente". Esto dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 30 de oct, 2025
Alcalde Galán habla
