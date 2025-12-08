Nequi habló de caídas de este fin de semana: reveló avance en la app; ¿podría volver a fallar?

Durante el fin de semana, miles de usuarios de Nequi en todo el país reportaron dificultades para usar la aplicación en pleno aumento de transacciones por las fechas decembrinas. Este 8 de diciembre, la plataforma entregó un balance oficial sobre la situación, explicó el origen de las intermitencias y detalló el avance de su proceso interno de transformación tecnológica, cuya fase de estabilización sigue en marcha.

En un nuevo comunicado, la empresa señaló que las dificultades registradas en las últimas jornadas están relacionadas con una actualización estructural que se viene ejecutando desde hace más de un año y medio. Según Nequi, la aplicación “está en una etapa de evolución tecnológica para fortalecer su plataforma y la experiencia de sus clientes en el país, haciendo una actualización tecnológica y migrando componentes de su infraestructura ‘a la nube’”. La entidad indicó que este proceso busca preparar la plataforma ante la demanda creciente de operaciones, especialmente en días de alta actividad.

La empresa reconoció públicamente que “Nequi ha presentado algunas intermitencias propias de este proceso de estabilización, afinando cada detalle”. En el mensaje, la compañía subrayó que entiende la importancia que tiene para los usuarios mover su dinero sin contratiempos y por eso lamentó las afectaciones causadas. En palabras de la plataforma, “la compañía lamenta las afectaciones causadas a los usuarios, sin embargo, recalca el fin último de este megaproyecto: robustecer la disponibilidad y la estabilidad de los servicios de Nequi a mediano y largo plazo”.



Según el balance divulgado este 8 de diciembre, Nequi informó que “en los últimos días se han presentado intermitencias e inestabilidad en el funcionamiento de la plataforma”. A partir de los reportes ciudadanos del 6 de diciembre, miles de personas describieron que las fallas aparecían en sus teléfonos con mensajes como “ha ocurrido un error de conexión Nequi”, “error Nequi” o “falla Nequi”. Estas dificultades afectaron el ingreso a la app, las transferencias, las recargas y los retiros desde distintos canales.



La compañía reiteró que estas fallas se enmarcan en un proceso interno que lleva más de 18 meses de trabajo con equipos técnicos y aliados internacionales. Tal como lo explicó la entidad, está “actualizando su tecnología y migrando componentes de su infraestructura a la nube con el propósito de construir un entorno más amplio, más estable y con mayor capacidad para responder al ritmo y crecimiento que hoy implica mover más de 70 millones de transacciones en días de alta actividad”. La empresa insistió en que esta renovación busca evitar futuros episodios de inestabilidad.

Durante la contingencia del 6 de diciembre, la propia compañía publicó un mensaje para aclarar la situación. En ese momento indicó: “En Nequi sabemos lo importante que es para las personas poder usar su plata en el día a día. Por eso queremos contar que nuestro equipo de tecnología, procesos, operación, servicio y producto está trabajando de manera conjunta para resolver las intermitencias que presenta la app Nequi”. En la misma comunicación precisó que “esta situación ocurre mientras adelantamos un proceso de estabilización y actualizaciones clave para fortalecer nuestra infraestructura y asegurar una operación más robusta”.

Para atender dudas relacionadas con saldos o transacciones pendientes, la empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse a la línea 300 600 0100 o utilizar el chat de la sección de Ayuda. Además de explicar el motivo técnico, la empresa reiteró un mensaje clave para quienes dependen de la plataforma para sus operaciones: “Queremos dar tranquilidad: la plata de las personas está segura”. Con ello, aclaró que las intermitencias no afectan el dinero almacenado en cada cuenta individual.

¿Qué pasó durante la caída del sábado?

El sábado 6 de diciembre, las fallas comenzaron desde primeras horas del día. Según los reportes ciudadanos, las personas no podían ingresar a la app, algunos envíos no se ejecutaban y los retiros o recargas presentaban errores. Las dificultades se extendieron por más de seis horas y, según los reportes, se normalizaron después de las ocho de la noche.

La web oficial de Nequi reflejó esa situación mediante su tablero de estatus en línea. Allí se mostraron varias funciones bajo la categoría de “Interrupción mayor”, lo que significa que el servicio presenta una falla significativa o permanece temporalmente no disponible. Entre los procesos más afectados estuvieron los envíos hacia otros bancos, las recargas en corresponsales Bancolombia, los pagos por QR y las operaciones por PSE. Mientras tanto, algunos servicios aparecieron bajo “Interrupción parcial”, categoría que indica un funcionamiento irregular o intermitente.

Nequi recomendó durante ese periodo consultar su micrositio de estado de servicios para revisar en tiempo real el comportamiento de la aplicación. En el comunicado más reciente reiteró esa solicitud: invitó a los usuarios a revisar “su página de estado de servicios: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status , así como su canal oficial de WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5qTrjCMY0EfAxDI40r, donde los clientes podrán ver avances de la situación y recibir información clara, inmediata y verificada sobre las novedades del proceso de estabilización”.



¿Podría volver a caerse la aplicación?

Sobre la posibilidad de nuevas intermitencias, la plataforma explicó que aún está en una fase técnica que implica ajustes constantes. En el comunicado del 8 de diciembre, la empresa indicó que “trabaja para afinar todos los detalles, mientras se alcanza la estabilidad total de la nueva infraestructura”. Añadió que “cada ajuste, prueba y actualización es fundamental para que la plataforma quede funcionando como las personas esperan y merecen”.

La compañía dijo que decidió comunicar esta etapa “para que las personas sepan que se trata de una etapa propia del proceso y no de fallas aisladas”, anticipando que la estabilización completa de la infraestructura tomará tiempo. Mientras tanto, los equipos de tecnología continúan trabajando en “refinando últimos ajustes, todo esto mientras trabajan en alternativas para que las personas puedan mover su plata incluso mientras se completan estas mejoras”.

Finalmente, Nequi reiteró que tanto la plata como los datos están protegidos durante todo el proceso. En su mensaje, la entidad señaló que continuará trabajando para acompañar las operaciones de millones de personas sobre “un camino más robusto, sólido y pensado para el futuro”.

