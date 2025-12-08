En vivo
Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi habló de caídas de este fin de semana: reveló avance en la app; ¿podría volver a fallar?

Nequi habló de caídas de este fin de semana: reveló avance en la app; ¿podría volver a fallar?

La reconocida billetera digital entregó este 8 de diciembre un balance sobre las intermitencias que miles de usuarios reportaron durante el fin de semana. Esto explicó.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de dic, 2025
Préstamos que ofrece Nequi sin papeleo
Caída de Nequi y Bancolombia - Foto:
Fotomontaje Noticias Caracol

