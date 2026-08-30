Números ganadores del chance La Caribeña Día hoy, domingo 30 de agosto de 2026

La jornada de Caribeña Día vuelve a convocar este domingo a los jugadores de chance que buscan acertar el número favorecido. El sorteo se realiza durante el día y sus resultados permiten conocer la combinación ganadora y la quinta cifra asociada.

La combinación de Caribeña Día está conformada por cuatro cifras, entre 0000 y 9999, además de una quinta cifra que hace parte de la información que consultan los jugadores después de cada sorteo.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Este chance ofrece diferentes alternativas de juego. Los participantes pueden elegir una combinación de cuatro números y definir la modalidad de apuesta de acuerdo con la forma en la que esperan acertar.



Entre las modalidades disponibles están:



Cuatro cifras directo: se debe acertar el número completo y en el mismo orden.

se debe acertar el número completo y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cifras deben coincidir, aunque pueden aparecer en un orden diferente.

las cifras deben coincidir, aunque pueden aparecer en un orden diferente. Tres cifras directo: corresponde a las tres últimas cifras del resultado.

corresponde a las tres últimas cifras del resultado. Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

permite acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: corresponde a las dos últimas cifras.

corresponde a las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El valor del premio está determinado por la modalidad seleccionada y por el nivel de coincidencia alcanzado con el resultado oficial.

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Resultado de Caribeña Día hoy 30 de agosto

Los apostadores que participan en este juego deben estar atentos a la publicación del resultado oficial para comparar las cifras de sus tiquetes.



Número ganador: pendiente de resultado oficial.

pendiente de resultado oficial. Quinta cifra: pendiente de resultado oficial.

¿A qué hora se conoce el resultado?

Caribeña Día corresponde a una de las opciones de chance que se realizan durante la jornada diurna. Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados son divulgados para que los participantes puedan revisar sus comprobantes.

Para quienes acostumbran participar diariamente, consultar el número oficial después de la extracción de las balotas es fundamental, especialmente porque una misma combinación puede representar distintos premios dependiendo de la modalidad elegida.



¿Qué hacer si su número resulta ganador en La Caribeña?

Si su número coincide con el resultado ganador de La Caribeña, conserve el tiquete en buen estado y siga estos pasos para realizar el cobro:



Firme el respaldo del tiquete: escriba su nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Prepare sus documentos: lleve su cédula de ciudadanía original y una fotocopia legible. Acuda a un punto autorizado: diríjase a un punto de venta o a una oficina de la red autorizada para realizar el pago del premio. Presente el tiquete y reclame: entregue el comprobante junto con sus documentos para que sean verificados y se pueda efectuar el pago correspondiente.

Importante: conserve el tiquete original y verifique el resultado antes de iniciar cualquier trámite para reclamar el premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co